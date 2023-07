"Vi faccio vedere io...". Ora il tiktoker spiega come truffare le Ferrovie dello Stato

Sullo sfondo di un paese investito da inflazione, incendi e alluvioni c'è anche chi trova il tempo per intasare ulteriormente il sistema ferroviario incentivando le persone a viaggiare in treno senza acquistare il biglietto attraverso contenuti TikTok dove i controllori vengono derisi mentre stanno svolgendo il loro lavoro.

La dipendente derisa

La situazione è particolarmente critica. Il tiktoker Zangalewa, lo stesso che in passato aveva postato contenuti in cui assieme agli amici magrebini riempiva una piscina gonfiabile sulla carrozza del treno per fare il bagno, è tornato all’attacco e questa volta la sua vittima è stata un’impiegata delle Ferrovie dello Stato. Nel video postato dal ragazzo di origine nordafricana è ben visibile la scena in cui lui e un amico si rinchiudono nella toelette del bagno di un vagone mentre la donna preoccupata chiede ai due di uscire e si offre per dargli aiuto, probabilmente perché erano da tempo all’interno del bagno. I due divertiti dalla scena, e dal fatto di prendersi gioco di una persona che in quel momento stava svolgendo il proprio lavoro, iniziano ad appoggiare il piede con indosso una ciabatta, è così che si vestono per uscire di casa, alla porta per non far entrare la lavoratrice.

Il biglietto gratuito

Un altro contenuto particolarmente preoccupante riprende la scena in cui Zangalewa spiega ai follower come prendere tramite la biglietteria automatica un titolo di viaggio completamente gratuito. Si tratta ovviamente di una truffa. Nel video il ragazzo si avvicina allo schermo, seleziona la destinazione e al momento di effettuare il pagamento afferma che non è necessario versare del denaro per prendere il titolo di viaggio poiché il “capo dei treni”, così si fa chiamare, ha cambiato le regole di Trenitalia.

Il fattore preoccupante

Oltre ai contenuti decisamente pessimi e irrispettosi nei confronti della categoria dei controllori, ciò che preoccupa maggiormente sono i numeri che l’individuo in questione riesce a totalizzare pubblicando il materiale online. Gli utenti commentano divertiti e chiedono al tiktoker di girare altri video in cui schernisce gli operatori delle ferrovie. Inoltre tantissimi ragazzi di ogni età che hanno accesso a questo tipo di contenuti potrebbero percepire che non fare il biglietto e dimostrarsi irrispettosi nei confronti di chi lavora sia normale quando evidentemente fa parte di una cultura estremamente diseducativa.