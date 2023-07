Detenuto ferisce a bastonate un agente nel carcere di Vigevano

Non si fermano gli episodi di violenza nel carcere dei Piccolini a Vigevano (Pavia). Un detenuto ha colpito con un bastone ad una mano un agente di custodia, procurandogli una ferita giudicata guaribile con una prognosi di 7 giorni al Pronto soccorso dell'ospedale. Nella notte di giovedì sette agenti erano rimasti feriti in seguito alla protesta di alcuni detenuti. Una situazione preoccupante, che già nei giorni scorsi aveva indotto i rappresentanti del Coordinamento unitario regionale dei sindacati di polizia penitenziaria a firmare una lettera di "allarme sulla tenuta dell'ordine" della "casa di reclusione a Vigevano" indirizzata al Ministero della Giustizia, alla Prefettura di Pavia, al Dipartimento di amministrazione penitenziaria e al Provveditore regionale della Lombardia.

La denuncia dei sindacati di polizia

" Vigevano è da resettare e riorganizzare totalmente - scrivono i sindacati di polizia penitenziaria Sappe, Osapp, Sinappe, Uilpa, Uspp, Fns-Cils e Fp-Cgil - sia da un punto di vista organizzativo che strutturale. Tutto questo, nella (inascoltata) cancrena di grave carenza di personale che solo noi vediamo. Rimettiamo alla vostra sensibilità istituzionale tutta la nostra frustrazione, che è quella che il personale ci trasmette, per un disagio lavorativo che non ha precedenti a Vigevano, su cui nessuno si degna di prestare la ben che minima attenzione ".

Il sovraffollamento e la lettera al Governo

Mirko Manna, segretario nazionale Fp Cgil Polizia penitenziaria aveva denunciato il primo grave episodio al carcere di Vigevano come in quello di Pavia pochi giorni prima dove è andata in scena una violenta protesta di detenuti, per lo più stranieri. Manna sottolinea che " nel carcere di Vigevano sono presenti circa 380 detenuti rispetto ai 240 posti letto con un sovraffollamento di quasi il 160%, mentre la percentuale di detenuti stranieri è di oltre il 52% del totale “. A Pavia, sono ristrette 650 persone di cui 370 straniere su 516 previste: affollamento di quasi il 130% e oltre il 56% di stranieri.