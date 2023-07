"Hanno sbagliato a curarlo". Cosa è successo a Purgatori?

La procura di Roma ha aperto una inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Andrea Purgatori. La famiglia del giornalista e conduttore di La7 – scomparso mercoledì per una malattia fulminante all’età di 70 anni – ha fatto sapere in una nota che, a seguito della denuncia presentata, "il Nas dei Carabinieri, al comando del Col. Alessandro Amadei, coordinati dai Procuratori della Repubblica Sergio Colaiocco e Giorgio Orano stanno conducendo indagini per fare luce sulla correttezza delle diagnosi e delle cure apportate al loro caro, deceduto il 19 luglio 2023 dopo solo due mesi dalla diagnosi iniziale” .

Morte Purgatori, sarà disposta l'autopsia

La famiglia di Purgatori ha chiesto che venga accertata la correttezza della diagnosi refertata allo scrittore in una nota clinica romana e la conseguente necessità delle pesanti terapie a lui prescritte. Ma non è tutto: i cari del giornalista – rappresentati dall'avv. Gianfilippo Cau e difesi nel procedimento dagli avvocati Alessandro e Michele Gentiloni Silveri – hanno chiesto se, a causa dei medesimi eventuali errori diagnostici, siano state omesse le cure effettivamente necessarie.

Come riportato dal Corriere della Sera , Purgatori era stato colpito da un tumore ai polmoni. Secondo la famiglia, unanon appropriata al cervello potrebbe aver accelerato il decesso. I pubblici ministeri di Roma disporranno l'esame autoptico e verranno acquisite le cartelle cliniche. Gli atti istruttori serviranno ad accettare se la diagnosi e le conseguenti cure siano state corrette ed adeguate.