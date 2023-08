“Disturbatori di frequenza nelle carceri”. La proposta contro i cellulari dei detenuti

L'isolamento dall'esterno dei detenuti nelle carceri italiane è ormai inesistente. O quasi. Con sempre maggiore frequenza, infatti, vengono rinvenuti cellulari nelle celle dei detenuti. Vengono introdotti dall'esterno da parenti o avvocati conniventi ma non sono rari e da escludere anche i casi in cui a portare all'interno delle carceri i telefoni siano gli operatori stessi, magari dietro corrispettivo di denaro o minaccia esplicita da parte del detenuto.

" Servono i disturbatori di frequenza per i cellulari nei penitenziari italiani. La scoperta, ormai quotidiana, di telefonini in uso ai detenuti è diventata una emergenza. Bisogna schermare le celle e impedire qualsiasi tipo di contatto tra i reclusi e l'esterno, come da tempo richiedono i sindacati della polizia penitenziaria ", ha dichiarato in una nota Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e componente della commissione Giustizia della Camera. I numeri sono in costante crescita negli ultimi anni e il fenomeno desta molte preoccupazioni per le implicazioni che potrebbe avere la comunicazione con l'esterno dei detenuti, che in questo modo possono anche continuare a svolgere le azioni delittuose per le quali hanno ricevuto la condanna alla reclusione. Per tali ragioni, prosegue Patriarca, " nella prossima finanziaria, chiederò un apposito capitolo di spesa per dotare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di questi strumenti ".