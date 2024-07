Domenica tragica sul Brenta: due giovani trascinati via dalle correnti

Ascolta ora 00:00 00:00

Ennesima tragedia nel fiume Brenta, dove nel pomeriggio di oggi due ragazzi sono stati trascinati via dalle acque tumultuose durante una giornata di relax sulle sponde del fiume. L'incidente si è registrato a Campo San Martino, in provincia di Padova. Le prime ricostruzioni sono attualmente divergenti. Secondo alcuni testimoni, un ragazzo sarebbe entrato nel fiume per recuperare il pallone con cui stava giocando insieme alla sua ragazza e amici e un secondo, che stando alle testimonianze sarebbe un rumeno di 30 anni che era là con loro, vedendolo in difficoltà, si sarebbe immerso per aiutarlo. Le correnti del fiume erano tuttavia troppo violente per resistervi e sono stati entrambi trascinati via, scomparendo alla vista dei presenti.

Secondo altri testimoni, invece, un giovane originario del sud-est asiatico, probabilmente dello Sri Lanka, si stava rinfrescando nel fiume, quando sentendosi al sicuro ha provato ad avanzare ulteriormente verso il centro del fiume. A un certo punto, però, forse per una depressione o, semplicemente, per il naturale degradare del greto del fiume, il giovane si è trovato a non toccare più e a quel punto le correnti l'hanno trascinato via. Il ragazzo rumeno, trovandosi a giocare con gli amici, sarebbe intervenuto, buttandosi, ma anche lui è stato poi trascinato via.

Sul posto sono in corso le ricerche da parte delle squadre dei vigili del fuoco con gommoni e sommozzatori. Il tutto è accaduto poco prima delle 17 di oggi, in una spiaggia di ghiaia che si forma poco lontano dalla cittadina. La spiaggia era piuttosto frequentata a quell'ora in una torrida domenica di luglio. Diverse persone hanno provato a recuperarli ma nessuno è riuscito a raggiungerli in sicurezza per evitare che sparissero nelle acque.

Probabilmente i giovani hanno sottovalutato la portata del fiume, che in quella zona è

particolarmente tumultuoso. Le correnti sono imprevedibili e non hanno lasciato loro scampo. Le ricerche proseguiranno per tutta la notte: sul posto ci sono i vigili del fuoco con barconi e