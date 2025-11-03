Donna accoltellata alle spalle in pieno giorno in centro a Milano: è in condizioni critiche

Grave aggressione nella centralissima piazza Gae Aulenti di Milano, dove una donna è stata accoltellata ed è ricoverata in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri per riscostruire l'accaduto. La vittima è una 43enne che è stata colpita con un grosso coltello da cucina con una lama da almeno 20-25 centimetri. L'attacco si è verificato attorno alle 9 del mattino, un orario di punta per la piazza che si trova nel cuore economico della città, punto di transito di migliaia di persone che, ogni giorno, raggiungono gli uffici che si trovano in zona. Piazza Gae Aulenti si trova a pochi passi dalla stazione Garibaldi, una delle più trafficate della città. " Mi hanno accoltellata ", ha riferito ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari Areu.

All'arrivo dei soccorritori la donna aveva il coltello ancora conficcato nella schiena ma del suo aggressore non ci sono ancora tracce, perché sarebbe scappato subito dopo. Si stanno guardando le immagini delle telecamere di sorveglianza per capire se possano aver ripreso frame interessanti per l'indagine. Stando alle testimonianze, la donna è stata raggiunta poco dopo dal marito che l'ha poi accompagnata in ospedale con l'ambulanza.

È sempre rimasta cosciente con i soccorritori e ha affermato di non aver visto chi l'ha colpita alle spalle e di non sapere chi possa essere stato. Nessun testimone ha visto il momento dell'aggressione.

Articolo in aggiornamento