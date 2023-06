Donna malata cade in piscina e muore nel Bresciano

Una donna di 46 anni è morta annegata nella piscina di casa. È accaduto a Collebeato, in provincia di Brescia. Era gravemente malata e potrebbe essere scivolata in acqua in seguito ad un malore non riuscendo a salvarsi. Sull'episodio stanno facendo luce le forze dell'ordine e sul posto è arrivato anche il magistrato di turno della procura del capoluogo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, chiamati sul posto dai familiari, la donna di sarebbe improvvisamente scivolata in piscina ed è morta annegata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17.30 in una casa di via dei Partigiani a Collebeato.

La Procura indaga, la donna malata sola in casa

La donna era da sola in casa visto che non avrebbe avuto alcun tipo di assistenza domiciliare essendo malgrado la malattia ancora autonoma. Intervenuti i carabinieri di Gardone Valtrompia, un'ambulanza e un'automedica ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche il pm Antonio Bassolino.

La seconda tragedia dell'estate

La vittima di Brescia è la seconda annegata dell’inizio estate al nord. Infatti un bimbo di 3 anni è caduto in piscina ed è morto in ospedale poco dopo. È successo il 13 giugno, intorno alle 17.30 all'interno del complesso residenziale Costa del Sole dove una coppia di tedeschi con due figli di 4 mesi e 3 anni si stava godendo il bel tempo. Una momentanea distrazione ed il piccolo Tobias di 3 anni è caduto nella piscina privata, bevendo tantissima acqua. I genitori hanno immediatamente chiamato aiuto e il bambino è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale di Borgo Trento dopo i primi tentativi di rianimazione. Le sue condizioni erano subito apparse gravissime.

Per Tobias indagati i genitori

La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per la morte di Tobias. Si tratta di un atto dovuto, con l’iscrizione nel registro degli indagati del padre e della madre del bambino tedesco. La famiglia vive a Monaco di Baviera, ma da molti anni trascorre le vacanze nella casa di proprietà a Pacengo, nel comune di Lazise. Il magistrato intanto ha già disposto l’autopsia sul corpo del piccolo.