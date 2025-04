Donna trovata decapitata sui binari. È giallo sulla sua identità

Ascolta ora 00:00 00:00

Non ha ancora un nome la donna ritrovata decapitata giovedì 3 marzo sui binari della stazione ferroviaria di Desio, in provincia di Monza e Brianza Il cui ritrovavento e i successivi rilievi, avevano bloccato per l'intera giornata di giovedì 3 aprile il tratto ferroviario.

L'indagine della questura

Nonostante si stiano facendo molto ricerche soprattutto confrontando le denunce di scomparsa recenti, la questura di Monza ha confermato che al momento, non ci sono novità sull’identità della vittima che rimane sconosciuta. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi necessari con l'obiettivo di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda che, però, al momento rimane ancora avvolta nel mistero.

Gli inquirenti cercano infatti di comprendere se si sia trattato di un incidente o un atto volontario e soprattutto di svelare l'identità della donna non essendo stata registrata nessuna denuncia di scomparsa. Al momento a complicare il lavoro le difficoltà dovute al corpo smembrato della donna.

Il ritrovamento

Stando a quanto si apprende al momento da fonti della polizia l'allarme del corpo sui binari sarebbe stato dato intorno alle 6 di mattina dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che ha specificato come i soccorsi siano giunti nei pressi dell'incidente alle ore 6:11 a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Insieme a loro sarebbero stati allertati anche il comando dei carabinieri e i vigili del fuoco di Monza che sono intervenuti per aiutare nelle operazioni didel corpo decapitato, probabilmente per il passaggio dei treni sui binari.