Corpo decapitato di una donna trovato sui binari a Desio. Si indaga sulla dinamica dell'incidente

È quello di una donna il cadavere trovato questa mattina, giovedì 3 aprile, sui binari della stazione di Desio (Monza e Brianza). Molto difficile il riconoscimento iniziale dovuto al fatto che il corpo si trovava in condizioni terribili dopo essere stato investito e decapitato presumibilmente dall'impatto con uno o più treni.

Il corpo

Il copo è stato trovato intorno alle 6 di mattina. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente, un gesto estremo o altro. Secondo la ricostruzione l'allarme è stato dato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) che ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Sono stati anche chiamati i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Sospeso il traffico ferroviario