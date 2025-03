Con Dov'è di Apple trovati due ladri, ma tanto a che serve?

Ascolta ora 00:00 00:00

Essere derubati capita sempre più spesso, soprattutto a chi prende i mezzi pubblici o nei luoghi affollati (Roma e Milano sono pieni di pickpockets, borseggiatori e borseggiatrici), e lo fanno sotto gli occhi di tutti. Tanto, anche se li prendono, dopo poco sono fuori. Ma non volevo tanto parlarvi di questo, quando dell’utilità della funzione “dov’è” da anni nel sistema iOS di iPhone e accessori. Alcuni non la attivano perché sono fissati con la privacy (come se la Apple stesse a spiare dove siete, ma magari lo fanno per mogli o mariti o amanti), invece è utilissima, perché ogni dispositivo Apple può essere localizzato immediatamente con “dov’è”. iPhone vi avvisa subito, per esempio, se usciti di casa vi siete dimenticati gli Airpods, dicendovi che non li avete con voi, ma anche se subite un borseggio o un furto in casa e si portano dietro un vostro dispositivo potrete sapere dov’è, e quindi dove sono i ladri.

Alla fine della settimana scorsa è successo a una coppia di Ancona. Una coppia di ladri (coppia che nel senso che erano fidanzati, con diversi precedenti, è stata identificata, dopo la denuncia della vittima, grazie al “dov’è” di Apple, perché oltre al portafogli avevano rubato dall’auto della vittima anche gli Airpods. Insomma, una funzione da usare per cercare di tornare in possesso dei oggetti di nostra proprietà, per scoraggiare che ve li rubino non so. Anche perché hanno ottenuto giusto un Foglio di Via obbligatorio dalla città di Ancona, con divieto di ritorno fino al 2028. Per tre anni, quindi, ve li potete ritrovare da un’altra parte, magari i borseggiati sarete proprio voi. Eppure, visto che alla fine non gli si può fare niente, una modesta proposta: invece che dargli i Fogli di Via dalla città, gli diano un Air Tag della Apple da portarsi dietro sempre, così le forze dell’ordine sanno dove sono.

Ma a che serve, a ripensarci, se tanto anche quando colti in flagrante non devono subire conseguenze? In fondo le cose le troviamo grazie al Dov’è di Apple, ma dove sono loro lo vedono tutti, a Roma, per esempio, basta farsi un giro alla Stazione Termini e li riconosci subito.