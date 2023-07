"La dovete finire, ve ne dovete andare". Troupe del Tg1 aggredita a Lampedusa

Vergognosa aggressione a Lampedusa ai danni di un giornalista del Tg1 che, come impongono il diritto e dovere di cronaca, stava documentando la situazione degli sbarchi sull'isola. Lorenzo Santorelli è l'inviato Rai a Lampedusa e da giorni racconta l'emergenza sbarchi, ieri più che mai dopo la visita a Lampedusa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del commissario europeo agli Affari interni Ylva Johansson all'hotspot dell'isola.

" La dovete smettere di parlare di neri ", ha urlato un gruppo di ragazzi all'indirizzo del giornalista. E poi minacce, insulti e spintoni, con conseguente caduta delle telecamere. Hanno strappato lo zainetto necessario per garantire i collegamenti in diretta, rendendo di fatto impossibile effettuare la diretta con il telegiornale delle 20 del servizio pubblico e garantire, di fatto, l'informazione. Santorelli si trovava nei pressi del molo Favaloro, una delle zone cruciali per lo sbarco, dove attraccano motovedette e barchini, l'aggressione è avvenuta davanti agli occhi dei passanti ma nessuno è intervenuto per fermarla. Sono intervenuti i carabinieri e la Digos, allertati dagli stessi giornalisti presenti, ma nemmeno questo ha fatto desistere gli aggressori.

" Non mi importa se mi arrestano, la dovete finire, ve ne dovete andare ", continua uno dei presenti all'indirizzo della troupe. Sconosciuti i motivi di tale aggressione, probabilmente i locali lamentano un'attenzione eccessiva al fenomeno sbarchi che, secondo loro, inficia il turismo sull'isola. Eppure, hotel, ristoranti, spiagge e bar sono al completo sulla piccola isola, segno che tutto questo non influisce sull'economia di Lampedusa. " L’aggressione avviene dopo giorni in cui il Tg1 è impegnato a documentare con i suoi cronisti – com’è doveroso per il servizio pubblico – i flussi migratori verso l’isola e i salvataggi in mare. Non è accettabile che i giornalisti siano bersaglio dell’intolleranza di pochi che mal sopportano il lavoro dell’informazione nei luoghi di frontiera ", ha dichiarato il cdr Rai in una nota.

Al momento non è dato sapere se le persone che si sono rese responsabili dell'aggressione sono state identificate e se per loro è scattata una denuncia. Oltre all'aggressione, infatti, è possibile ipotizzare anche l'interruzione di servizio pubblico, visto che il giornalista stava realizzando un servizio per la televisione di Stato. Nel frattempo sull'isola sono ripresi gli sbarchi a ritmo incessante e si prevede che nelle prossime settimane, con l'ulteriore stabilizzazione del tempo, possano intensificarsi e aumentare, mettendo nuovamente sotto pressione l'intero sistema di accoglienza.