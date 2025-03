La droga nella Gintoneria. Wanna Marchi: "Lo spacciatore era sempre lì"

da sinistra Wanna Marchi, Stefania Nobile e Davide Lacerenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche Wanna Marchi alla Gintoneria se la spassava alla grande. Al tavolo privato suo e della figlia (condiviso da una stretta cerchia di fedelissimi, compreso il cane di famiglia) c’erano bottiglie da migliaia di euro e piatti gourmet. Ma per la “Signora d’accordooo!”, almeno questa volta, nessun reato.

A differenza della figlia Stefania, dell’ex “genero” Davide Lacerenza e del braccio destro di quest’ultimo Davide Ariganello, l'ex regina delle televendite truffaldine non è indagata nell’inchiesta milanese che vede invece i tre (agli arresti domiciliari dal 4 marzo) accusati, a diverso titolo, di sfruttamento della prostituzione, spaccio di droga e autoriciclaggio. Il nome di Wanna Marchi, nonostante la sua estraneità a qualsiasi ipotesi di reato, ricorre spesso nelle intercettazioni dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip. Inoltre è una presenza costante nei video postati da Lacerenza per reclamizzare l’attività della Gintoneria e in quelli registrati da Stefania Nobile durante i numerosi viaggi insieme con lei, destinazione Albania: paese al centro di investimenti da parte della coppia che tra Tirana e Durazzo aveva una fitta rete di interessi, in primis ristrutturazioni e compravendite immobiliari; ed e’ proprio nella nazione delle due Aquile che, sospettano gli inquirenti, potrebbe nascondersi il plurimilionario tesoro della Gintoneria/Malmaison.

Ma torniamo a quanto di illecito sarebbe accaduto nel locale di via Napo Torriani e nel bistro’ sul marciapiede difronte. Stefania e Wanna detestavano, almeno sulla carta, escort e cocaina ma, pur stando quotidianamente in Gintoneria, non hanno saputo - o voluto - bloccare quel giro proibito, anche perché cocaina e ragazze a pagamento garantivano alla ditta incassi stratosferici. Il quadro d’insieme emerge bene dalle pagine dell’ordinanza: “Wanna, parlando con il figlio Maurizio, gli diceva che lei e Stefania ormai dormivano due ore a notte perché controllavano con le telecamere quello che

Lacerenza faceva all'interno del locale”.

Dalle intercettazioni si comprendono i timori della matriarca Wanna: "Guarda ogni due ore ci svegliamo, guardiamo cos'è che fa lui (Lacerenza ndr) perché lei (Stefania ndr) vede dalle telecamere. E lui sta li con tutte ste troie, che parla, parla… tu pensa che con tua sorella, che dovrebbero parlare di lavoro, non apre la bocca, e se lei dice qualcosa, lui gli dice oh m'hai rotto i coglioni eh, e se ne va, e va a drogarsi di là”.

A proposito dello sfogo di Wanna Marchi, il gip aggiunge: “Ancora sul fatto che Lacerenza consumasse droga all'interno del locale, si riporta la conversazione intercorsa il 04.03.2024 tra Vanna e il figlio da cui emerge la preoccupazione da parte della donna a causa delle condotte di Lacerenza.

Intercettata, la Marchi racconta: “Sì, l'altra sera, Davide davanti a Nicola, sai quello dei panettoni, ha tirato fuori la droga e l'ha fatta davanti a me, io ho avuto una crisi, mi son messa a piangere. Ho detto: no, questo io non me lo merito. No, questo no”. E poi: “Lui era di fianco a me. Ha detto che la sua vita la spende come gli pare, che fa quello che vuole ecc, ecc e io ho detto: ma va là buffone, ti dovresti vergognare, meriti solo la morte, porco”. Infine la profezia diventata realtà: “Uno di questi giorni arriverà la polizia, li arresteranno tutti. Perché lui addirittura si porta dietro lo spacciatore che è sempre lì. E se non c'è quello ce n’è un altro. Non è che cambia niente”.

Sul fronte droga il gip riconosce per Stefania Nobile “l’incapacità di assumere idonee iniziative volte a far

cessare l'uso dello stupefacente, in relazione al quale è pacifico vi fossero contrasti con il socio”; e quindi conclude: “La richiesta di misura con riferimento a tale capo di imputazione deve essere pertanto rigettata”.