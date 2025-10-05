"Ebrei di m..., bruciate tutti". La scritta choc sul panificio kosher

Nella giornata dei disordini a Roma, nella giornata in cui la Capitale è stata messa a ferro e fuoco dai soliti gruppi di vandali e criminali che usano le manifestazioni per creare disordini di piazza, si registra anche un attacco antisemita in un panificio kosher non distante da via Guglielmo Marconi. " Ebrei di merda, bruciate tutti ", si legge questa mattina sulla serranda dell'attività. I dipendenti del forno hanno contattato il 112 e sul posto è arrivata la polizia che indaga sull'accaduto. Nella serata di ieri, nel pieno degli scontri, è stato predisposto un ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza nel Ghetto degli Ebrei della Capitale, zona piuttosto a rischio e non così distante dal Colosseo, sebbene gli agenti abbiano lavorato per tenere i manifestanti circoscritti in un'area non estesa. Solo chi aveva una prenotazione in uno dei tanti ristoranti del Ghetto, o viveva al suo interno, era autorizzato a entrarvi.

Durante la manifestazione ci sono state diverse esternazioni antisemite da parte dei partecipanti e non può essere taciuto lo striscione che inneggia alla "resistenza" del 7 ottobre, accompagnato da bandiere di organizzazioni criminali. " Mentre Israele e Gaza attendono il riscontro di Hamas su un cessate il fuoco, in Italia si celebra la resistenza armata di Hamas. Oggi, ancora una volta, è stata calata la maschera. Gli organizzatori hanno ripetutamente sostenuto che queste manifestazioni sono pacifiche e ispirate al desiderio di pace. Eppure, nelle stesse ore in cui si finalizza un accordo di pace, nelle nostre piazze risuonano cori come 'min el-mayeh lil-mayeh, Falastin Arabiyeh' ('Dal fiume al mare, Palestina araba'), appaiono cartelli come 'appendi un sionista', o, ancora peggio, si glorificano organizzazioni terroristiche come Hamas e Hezbollah ", ha dichiarato l'Unione Giovani Ebrei d'Italia. " In mezzo a tutto questo, persino cartelli che paragonano Auschwitz e i campi di sterminio nazisti a Gaza e alla Cisgiordania: un insulto alla memoria della Shoah e alle sue vittime. Chi è andato alla manifestazione, credendo di sostenere la pace, ha finito per essere solo un ingranaggio della macchina dell'odio perpetuo. La preoccupazione per la situazione umanitaria di Gaza è comprensibile ma chi invoca la violenza si schiera contro la pace ", si legge ancora.