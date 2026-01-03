Ecco i post choc del fan di Hamas, allievo di Hannoun, che gira per le piazze ProPal: Il Giornale ha individuato una delle nuove leve dell'Associazione dei palestinesi in Italia. Il capo dell'Api è in carcere a Genova perché ritenuto il vertice della cupola di Hamas in Italia, insieme a lui sono stati arrestati gli altri suoi sodali collaboratori, molti dei quali erano spesso presenti durante i cortei indetti dalla sua associazione e ora a prendere sempre più spazio sono i giovani dell’associazione. Uno di loro è Abdelrahman Said e sono diversi i pensieri che esprime in sostegno di Hamas.

Il 2024 ha condiviso tra le storie un collage di Sinwar con il cuore verde (colore dell'organizzazione terroristica) associato alla parola "Hamas" e un post con i terroristi a bordo del deltaplano, il mezzo utilizzato da Hamas per entrare nei kibbutz e uccidere gli israeliani il giorno de pogrom datato 2023. Uomini che imbracciano i mitra, discorsi di Abu Obaida (portavoce delle Brigate Ezzedin al-Qassam), saluti dei "combattenti della resistenza": è questo il contenuto della propaganda portata avanti da chi, oggi, senza la guida dei "vecchi saggi" sarà sempre più protagonista nel nei weekend delle piazze ProPal.

Una delle piazze si terrà proprio oggi in Piazza della Scala a Milano, con la presenza di Angela Lano, la direttrice del sito InfoPal al centro della maxi inchiesta della Procura di Genova, ma anche sigle come i Gpi, i Giovani Palestinesi Italiani che hanno organizzato a Bologna una piazza per inneggiare al 7 ottobre.