Blitz degli eco vandali alla Rinascente di Milano: “No allo shopping natalizio”

Blitz di Ultima generazione nel cuore dello shopping milanese a poche ore dal Natale: un gruppo di attivisti si è introdotto all'interno del centro commerciale di Piazza Duomo con megafoni, volantini e sparacoriandoli per la solita propaganda contro l'utilizzo del fossile. Ennesima azione di disturbo dal parte del gruppo "Fondo riparazione" che ha infastidito gli utenti impegnati negli ultimi acquisti natalizi.

" Si avvisa la gentile clientela che c'è un collasso ecosociale in corso ", hanno scandito gli attivisti col megafono rivolgendosi ai tanti avventori dell'ultimo sabato prima di Natale. E ancora: " L’offerta per rimanere entro gli 1,5 gradi é limitata, affrettatevi ". Quindi: " Venite con noi a parlare del collasso climatico che ci attende ". I toni sono quelli allarmistici di sempre, che tentano di instillare la paura per aumentare il proprio seguito. " Oggi siamo qui alla Rinascente dove abbiamo interrotto la quotidianità dello shopping, per ricordare alle persone che in questo affanno di shopping pre-natalizio la crisi climatica continua ", ha detto uno dei portavoce di Ultima generazione. Ergendosi a moralizzatori della socità, che hanno il diritto di imporre al prossimo cosa debba o non debba fare, nel video di rivendicazione l'esponente di Ultima generazione dichiara: " Si possono interrompere queste attività per dei momenti che ci possono aiutare a costruire qualcosa, come un’assemblea cittadina, ricordandoci che il Il Potere siamo Noi, nonostante la farsa di governi che continuano a promuovere il negazionismo climatico ".

I toni del comunicato di Ultima generazione sono terroristici e riflettono una paura spasmodica e non sana di questi giovani nei confronti del cambiamento climatico. L'Unione europea è tra le organizzazioni che si stanno impegnando con maggiore profitto nella transizione ecologica, riducendo gli investimenti nel fossile in favore di altro tipo di combustibili. Eppure, Ultima generazioni e simili effettuano le proprie azioni contro gli già agisce, senza mai fare pressioni sui veri attori protagonisti dell'inquinamento globale. L' ipocrisia del posizionamento di Ultima generazione, unita ad azioni che infastidiscono i cittadini più che spingerli verso la loro causa, fa sì che il sentimento attorno a queste organizzazioni sia fortemente negativo.