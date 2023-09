Gli ecovandali rischiano il processo: chiusa la maxi-inchiesta a Roma sui blocchi stradali

La procura di Roma ha chiuso la maxi-inchiesta su una dozzina di persone, tutte appartenenti al movimento ambientalista Ultima Generazione, per una serie di blitz messi in atto sul Grande raccordo anulare e sulla tangenziale a Roma durante i quali hanno cercato di bloccare il traffico, provocando disagi e scatenando la reazione degli automobilisti. Sono accusati di interruzione di pubblico servizio e ora rischiano di finire sotto processo. Sui diversi episodi, il pm della procura della capitale Francesco Minisci aveva aperto più fascicoli.

L’ultimo blocco stradale del gruppo ecologista a Roma risale al 25 luglio di quest’anno. Nove persone si sono sedute sull’asfalto di tre carreggiate sull’A1 attorno alle 8:50, mandando in tilt il traffico per circa una trentina di minuti. Gli ecoattivisti hanno invitato gli automobilisti infuriati ad unirsi a loro, ma con scarso successo. I militari dell’Arma, giunti sul posto, li hanno poi trascinati a bordo strada e li hanno ammanettati.

Altri tre memebri di Ultima Generazione, inoltre, sono stati condannati a un’ammenda di 600 euro ciascuno per aver danneggiato l’Eni Store di via degli Ammiragli, sempre a Roma. I fatti risalgono ad aprile 2023. Gli ecovandali sono stati protagonisti di un’azione di protesta durante la quale hanno spaccato le vetrine del negozio con martelli e scalpello. Al momento del blitz, nello Store si trovava un carabiniere libero dal servizio che ha fatto uscire i clienti e poi, dopo essersi qualificato, ha tentato di convincere gli attivisti a desistere.