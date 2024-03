Educazione stradale: Drive the future, la digitalizzazione nelle autoscuole

Le statistiche ministeriali basate sull'anno solare 2022 rivelano un dato incontestabile: la preparazione fornita dalle autoscuole porta a una percentuale di promossi del 65.05%, rispetto al 30.26% dei privatisti. Questo sottolinea l'importanza della formazione professionale, soprattutto quando potenziata con strumenti digitali. Ma come si può unire la tradizione della formazione con un mondo sempre più digitalizzato? Il progetto "Drive the Future" di Sermetra Holding offre una risposta chiara a questa domanda, unendo il mondo digitale con l'esperienza pratica delle autoscuole.

Con "Drive the Future", il Gruppo Sermetra Holding propone di incontrare gli studenti nel loro ambiente digitale preferito, portandoli poi a completare il percorso formativo in autoscuola, con il supporto esperto di professionisti del settore. L'obiettivo è migliorare la qualità della formazione e promuovere la cultura della sicurezza stradale.

Il concorso offre vantaggi sia alle autoscuole che agli allievi, premiando l'utilizzo integrato degli strumenti digitali del Gruppo Sermetra Holding, come spiega il presidente e co-ceo Luca Andreoli: “Drive the Future non è solo un'iniziativa commerciale, ma soprattutto un impegno concreto per promuovere la cultura della sicurezza stradale e la digitalizzazione del settore delle scuole di guida in Italia. Sermetra Holding è un phygital group, un’impresa che guarda alla fisicità della rete come un valore insopprimibile, perfettamente integrata con le soluzioni digitali. Crediamo fortemente nel fatto che all’interno delle autoscuole si svolga un ruolo cruciale nel costruire un futuro più sicuro per tutti gli utenti della strada, soprattutto quelli più deboli."

Sermetra Holding è un Gruppo "phygital" che integra piattaforme tecnologiche in cloud e una rete di migliaia di punti fisici. Con oltre 900 scuole di guida servite, ha l'obiettivo di sostenere la digitalizzazione nel settore, elevando gli standard di formazione in autoscuola attraverso l'innovazione digitale.