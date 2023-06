Entra nella fontana di Trevi, poi schiaffeggia e prende a calci gli agenti

Nel corso degli anni si è radicato in molte persone il pensiero che in Italia si possa fare qualunque cosa passi per la testa perché, tanto, si resta impuniti. Di esempi in tal senso ce ne sono tanti e le cronache raccontano pressoché ogni giorno qualche episodio del genere. L'ultimo arriva da Roma, dalla fontana di Trevi simbolo della Capitale e dell'Italia nel mondo. È uno dei monumenti più fotografati e visitati di tutto il pianeta, iconico e riconoscibile in mezzo a mille. Eppure, spesso le forze dell'ordine sono costrette a richiamare i turisti che, in barba a qualunque minimo senso di decenza e di rispetto, ne violano i confini.

Una donna, della quale ancora non è stata resa nota la nazionalità, ieri si è resa protagonista non solo della violazione della fontana ma anche dell'aggressione agli agenti della polizia locale prontamente intervenuti per chiederle di uscire. Durante la serata, quando attorno alla fontana si radunano centinaia di persone per una foto o anche solo per ammirarne la bellezza, una ragazza ha ben pensato di entrare nel vascone, incitata anche da altri che si trovavano sulle gradinate e al di là della recinzione che ne delimita il perimetro. Non si sa se perché ubriaca o perché in vena di fare una bravata, la donna è rimasta impassibile ai richiami dei vigili che stazionano costantemente attorno al monumento. Anzi, quando uno di loro si è trovato costretto a entrare a sua volta all'interno della vasca della fontana per trascinarla via, la ragazza si è esibita in una sorta di balletto provocatorio nei confronti dell'agente.

Mentre lui la accompagnava verso il bordo per agevolarne l'uscita, lei lo ha ripetutamente colpito con alcuni schiaffi. Non paga, una volta fuori, ha opposto resistenza agli agenti che cercavano di convincerla a seguirli per l'identificazione. Sigaretta in bocca, strafottente e del tutto irrispettosa del ruolo delle divise, mentre i vigili tentavano di persuaderla a non aggravare la sua posizione, lei ha sferrato un calcio nello stomaco a una delle agenti che le stavano attorno. Fortunatamente, nel cadere, la vigilessa è riuscita a non sbattere la testa ma è stata solo questione di centimetri. L'agente è stata aiutata a rialzarsi dai colleghi e da altre persone che si trovavano sul posto che hanno visto e ripreso la scena, che poi è inevitabilmente finita online, nel profilo di Welcome to favelas, diventando virale.