“Mi ha infilato la mano sotto il vestito”. Parla una delle vittime del capodanno di Milano

Milano, e soprattutto piazza del Duomo, la notte di capodanno, è stata terra di nessuno. Immigrati di prima e seconda generazione hanno insultato l'Italia, i suoi rappresentanti ma, soprattutto, hanno molestato e violentato le donne che, loro malgrado, si sono trovate lì per l'ultima notte dell'anno. La prima a denunciare è stata una studentessa belga e poi, una dopo l'altra, hanno trovato il coraggio di farlo anche altre donne. Gli inquirenti ora indagano sui fatti, anche a fronte delle 3 denunce presentate fino a questo momento, e l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di taharrush gamea, il rituale islamico che umilia le donne e le punisce per aver partecipato alla vita pubblica.

Tra le vittime c'è anche una ragazza emiliana, che mai si sarebbe aspettata di trascorrere un capodanno così spaventoso a Milano con il fidanzato. " Dopo i fuochi ci siamo spostati sotto i portici per prendere un po' di aria, perché c'era troppa gente e non riuscivamo a stare. Dopo abbiamo iniziato a camminare mano nella mano, lui era davanti a me, e a un certo punto sento una mano che mi va sotto al vestito. Certo in ogni modo di toglierla ma senza riuscirci. Inizio a urlare chiedo a lui di mettermi davanti e dopo 10/15 secondi mi tira via ", così la giovane ha raccontato quei secondi di terrore nel corso di un'intervista rilasciata a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda questa sera su Rete4.