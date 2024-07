Esami di maturità, errori horror: dalla Divina Commedia di Garibaldi al Picasso italiano

Ascolta ora 00:00 00:00

Come accade ogni anno, anche nel 2024 sono stati registrati alcuni degli errori più clamorosi fatti dagli studenti durante le prove d'esame della maturità: tra la Divina Commedia scritta da Garibaldi o le bombe nucleari sganciate in Giappone durante la prima guerra mondiale c'è l'imbarazzo della scelta. A riportare i più clamorosi strafalcioni, alla base dei quali, oltre all'impreparazione ci può essere anche la grande tensione, è il portale skuola.net: le discipline più "colpite" dai maturandi sono state, come spesso accade, la letteratura italiana e la storia.

E questo nonostante il fatto che uno degli errori che più ha fatto il giro del web sia di tipo geografico: secondo uno studente, infatti, "il braccio di mare che collega il Mar Egeo al Mar di Marmara" sarebbe noto col nome di "Stretto di Gargamella", con buona pace dei Puffi e dei Dardanelli.

Italiano

Nell'ambito della letteratura italiana è emerso ad esempio che il grande drammaturgo Luigi Pirandello ha vinto l'Oscar per la letteratura anziché il Nobel, che Giovanni Verga sia stato un esponente del "Progressismo" e non del "Verismo" e che Gabriele D'Annunzio fosse un "estetista", ruolo acquisito di diritto visto il legame con l'Estetismo, e comunque sempre meglio di un semplice "esteta".

La siepe de "L'Infinito" di Giacomo Leopardi diventa un semplice cespuglio, mentre la paternità della sua celebre "A Silvia", come spesso accade durante gli esami di maturità, gli viene sottratta per essere attribuita agli autori più disparati, dato che si va da Petrarca fino a Giovanni Pascoli. A proposito di quest'ultimo, la sua "X Agosto" si trasforma in "Per Agosto" o addirittura direttamente in "Ics Agosto", e il dieci di Agosto viene così rimosso dal calendario.

Tra gli strafalcioni più clamorosi l'attribuzione della Divina Commedia addirittura a Giuseppe Garibaldi, ma Dante può dormire sonni tranquilli, dato che come compensazione per la clamorosa perdita gli viene attribuita la paternità del Decamerone di Giovanni Boccaccio.

Storia

Le cose non vanno meglio in storia, e durante il periodo del Fascismo si parla di "barilla", opera nazionale che evidentemente promuoveva la pasta nostrana. Qualche confusione anche sulle bombe nucleari sganciate dagli americani su Hiroshima e Nagasaki: secondo un maturando l'episodio sarebbe da riferire al primo conflitto mondiale. Un salto indietro nel tempo che ha visto coinvolte anche le Foibe.

Gli ebrei deportati nei "campi di concentrazione" durante la seconda guerra mondiale non sono tanto lontani dal punto di vista cronologico rispetto al crollo del muro di Berlino, che uno studente ha collocato nel 1948. La costituzione Italiana viene invece posticipata fino al 1968.

Anche nel

campo dell'Arte ci sono stati degli errori degni di nota: se da un lato abbiamo l'italianissimo Paolo Picasso, dall'altra si scopre uno dei tanti talenti nascosti di Giovanni Pascoli, che qualcuno ha annoverato tra i pittori.