Esplosione in centro a Milano, coinvolte vetture e palazzi. "Partita da un camion di bombole di ossigeno"

Articolo in aggiornamento

Esplosione in centro a Milano, in zona porta Romana. Dalle prime indicazioni sembra che a esplodere sia stato un furgone. Le fiamme hanno coinvolto anche alcuni palazzi. Fonti dei vigili del fuoco riferiscono che l'incendio sarebbe partito da un furgone in sosta con a bordo delle bombole di ossigeno. Sono stati 5 i veicoli in sosta coinvolti ma le fiamme hanno raggiunto anche gli appartamenti del palazzo adiacente. Ci sarebbero, al momento, quattro feriti, tra cui anche l'autista. Ma le notizie sono ancora frammentarie. Le fiamme sarebbero partite dalla parte posteriore del furgone.

L'autista, ancora sotto choc, ascoltato da ilGiornale.it, racconta che secondo lui qualcuno potrebbe avergli gettato qualcosa dentro il furgone. Lo stesso rivela anche che la polizia locale avrebbe già acquisito le telecamere della scuola elementare, dei palazzi e della farmacia delle vicinanze, che è stata evacuata. Evacuati anche i palazzi circostanti e un asilo nido. Le fiamme sono state spente rapidamente dai vigili del fuoco e al momento si vede solo del fumo salire.