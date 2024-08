Paura in Valtellina: esplosione in un rifugio durante il pranzo di Ferragosto

Foto di Mariassunta Comi - Google

Un'esplosione ha squarciato la tranquilla festività di un pranzo di Ferragosto in Valtellina. Un boato ha rotto la trnquillità delle Alpi Orobie a Rasura scuotendo il rifugio Bar Bianco poco dopo le 13, dove alcuni escursionisti stavano effettuando il pranzo del 15 agosto. È probabile che l'esplosione stata stata generata da una fuga di gas ma sono ancora in corso le operazioni di soccorso. Secondo altre fonti a scoppiare sarebbe stata una bomboletta spray posta a distanza ravvicinata da una fonte di calore, probabilmente un fornello. Sarebbero quattro le persone ferite, tutti dipendenti della struttura, e sul posto sono arrivati gli elicotteri per i trasferimenti in ospedale.

" Il rifugio era pieno di persone, molte a pranzo. Noi abbiamo pagato il conto e ci siamo allontanati. Poco dopo abbiamo sentito provenire un forte rumore dall'interno, come fosse una bomba, poi le stoviglie sono volate fuori dalle finestre aperte ", hanno riferito alcuni escursionisti al Corriere della sera. " Il rumore sembrerebbe essere partito dalla cucina ", hanno aggiunto.

Non si conosce ancora l'entità della gravità dell'esplosione, nemmeno lo stato dei feriti. Alcune fonti riferiscono che non sarebbero in gravi condizioni. Areu ha attivato il suo piano di emergenza e tutte le forze necessarie per il soccorso sono arrivate sul posto, ai piedi della Cima della Rosetta.