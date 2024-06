Espulso per 12 volte dall'Italia: il record del migrante pakistano arrivato con la Ocean Viking

Espulso 11 volte, entrato in Italia altrettante, ed espulso un'altra volta. Si può riassumere così la vicenda di un uomo pakistano che lo scorso marzo è arrivato al porto di Ancona con altre 335 persone sbarcate dalla nave Ong Ocean Viking. Che fosse un nome noto alle forze dell'ordine, la polizia lo aveva capito subito durante l'identificazione preliminare eseguita al momento dell'arrivo. Il pakistano, infatti, è stato arrestato insieme a un tunisino per aver violato il provvedimento di espulsione.

L'ultimo decreto risaliva al 2021, quando il 36enne originario del Pakistan era stato imbarcato, a spese dell'Italia, su un volo per il rimpatrio. Dal 2010 al 2021 sono stati 11 gli ingressi illegali nel nostro Paese per l'immigrato irregolare, più di uno ogni due anni. Con quali soldi l'uomo è riuscito a fare 11 viaggi in 20 anni verso l'Italia, pagando di volta in volta gli scafisti per il traghettamento? Ogni viaggio costa migliaia di euro, il bilancio per 11 traversate irregolari potrebbe superare di gran lunga i 40mila euro. Ma questa è una domanda destinata a rimanere senza risposta. A distanza di 3 anni dall'ultimo rimpatrio, ecco che il pakistano si è nuovamente presentato alla frontiera italiana da irregolare, per la dodicesima volta, pagando ancora un trafficante di uomini perché lo portasse nel nostro Paese. Prima di arrivare, la sua imbarcazione è stata intercettata dalla nave Ocean Viking, che ha portato lui e i suoi compagni di viaggio ad Ancona.

Risulta essere stato espulso dalla procura di Udine e da quella di Macerata e ieri il giudice Carlo Cimini lo ha condannato a una pena di 8 mesi di reclusione, sospesa, con conseguente 12 espulsione dal nostro Paese. Dovrà essere nuovamente accompagnato alla frontiera e riportato in Pakistan ma, avendoci già provato 12 volte, non è escluso che possa riprovarci anche una 13esima. Il governo Meloni sta aprendo delle interlocuzioni con il Paese della regione indiana dell'Asia, in quanto gli arrivi da quest'area sono in costante aumento negli ultimi anni.

L'uomo che è stato espulso per l'ennesima volta è partito dalla Libia, che viene raggiunta mediante corridoi legali utilizzando i visti turistici, che vengono emessi con grande facilità, attraverso il transito per i Paesi della penisola araba.

Da qui, poi, ci si affida ai trafficanti per raggiungere l'Italia. Non è raro che vengano intercettati sui barconi, o sulle navi delle Ong, soggetti già espulsi dall'Italia che tentano di farvi ritorno ma il caso del pakistano espulso 12 volte è più unico che raro.