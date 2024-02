"In Europa guadagni 3mila euro". Dopo mesi di silenzio i trafficanti di uomini si riorganizzano

Dopo mesi di pausa, dall’altra parte del Mediterraneo riprendere la pressione propagandista per spingere quanti più migranti possibili in Europa. Il tempismo è perfetto: si avvicina la stagione migliore per le partenze ed è questo il momento di gettare l’amo nell’immenso mare dei giovanissimi, pronti a lasciare il loro Paese allettati dall’Eldorado, che non sanno essere inesistente. Le ultime cartucce propagandistiche, gli organizzatori le hanno sparate tra settembre e ottobre, prima che le condizioni meteomarine si facessero difficili. Nel frattempo, il governo ha continuato a muoversi, a cercare accordi con i Paesi africani, come testimonia la conferenza Italia-Africa e come testimonia anche il trattato con l’Albania. Si tratta di elementi di deterrenza che hanno fatto breccia nella volontà dei migranti, come testimonia il calo di arrivi rispetto al periodo ottobre-febbraio dell’anno precedente.

Ed è in ragione di questo che le organizzazioni che operano nel traffico di uomini tra Africa ed Europa stanno ora cercando nuovi strumenti di leva. Sono due i macro-elementi principali che, nell’ambito della propaganda, vengono utilizzati per convincere le persone a imbarcarsi sui barchini della morte: la religione e i guadagni. Quest’ultimo è quello che ha maggiore presa sui giovanissimi, che infatti affollano le carrette del mare. Promettere una vita di ricchezza e benessere in Europa, per sé e la famiglia, è una strategia ben rodata per i propagandisti, che smaniano per tornare a riempire i convogli e, quindi, guadagnare sulla pelle dei disgraziati.