"Faccia da pazzo, sentivo il sangue che usciva". Parla l'anziano accoltellato dall'egiziano a Rimini

Inizialmente sembra tutto un gioco: i ragazzi che corrono affannati, che vanno da una parte all'altra. Insomma, tutto lascia intendere che sia la classica frenesia dei giovani per la notte di Capodanno. Ma presto quella convinzione fa spazio a una sensazione di segno opposto. Dario, il 70enne aggredito dall'egiziano a Villa Verucchio (nel Riminese), improvvisamente sente gridare sua moglie Nadia che si era spostata di un paio di metri: " M'hanno dato una coltellata! M'hanno dato una coltellata ". Prima pensa a una botta involontaria, poi vede un ragazzo che tira fuori una lama " da una quindicina di centimetri " e sente un colpo sotto le costole.

Dario, pensionato ed ex ingegnere all'Ente nazionale aviazione civile, racconta al Corriere della Sera i particolari della follia dello straniero che ha seminato il panico in strada. Sta trascorrendo in tranquillità e spensieratezza la sera in attesa del nuovo anno con il suo amore Nadia, 68enne ex architetta all'Archivio centrale di Stato all'Eur. Ma poco prima della mezzanotte la situazione degenera: " Sentivo il sangue che usciva, mia moglie che strillava ". La coppia decide di allontanarsi per evitare altri guai, ma l'egiziano prova un secondo assalto.

" Quando, con quell'aria da pazzo, me lo sono visto comparire una seconda volta, dopo che aveva già ferito alla schiena mia moglie e colpito me, ho pensato 'stavolta mi fa fuori' ", è la testimonianza fornita dall'uomo. Poi, per fortuna, avviene quello che lui definisce un miracolo: " Qualcuno è intervenuto, nemmeno so chi ".

Dario ferma un'auto di passaggio e chiede di allertare il 118 per essere soccorso. " Ci hanno fatto salire, tremavo come una foglia ", spiega. In un primo momento non sente dolore, ma ovviamente i danni provocati dall'aggressione dello straniero non sono irrilevanti. Tanto che in sala operatoria è necessario rimuovere un pezzo di intestino, la parte perforata. Invece la moglie riferisce di avere " una vertebra acciaccata "; la coltellata le ha sfiorato l'osso. Poteva andare peggio, certo, ma resta la grande paura per quanto accaduto. E soprattutto Dario da ore continua a interrogarsi su un punto: " Come si fa ad accoltellare alle spalle una donna? ".

Alla fine l'egiziano, che nel frattempo aveva ferito anche altri passanti, è stato ucciso. Si sarebbe scaraventato contro un carabiniere che a quel punto, per difendersi dai fendenti, avrebbe lasciato partire il colpo fatale.

Il militare in precedenza avrebbe sparato diversi colpi diin aria, ma il nordafricano non si sarebbe lasciato intimidire dagli avvertimenti e sarebbe avanzato con fare minaccioso brandendo il coltello. Ora il carabiniere èper eccesso di difesa.