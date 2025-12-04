Famiglia nel bosco, i giudici si riservano di decidere: cosa può succedere

I tre figli minorenni di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, la coppia anglo-australiana che viveva nella casa del bosco di Palmoli (Chieti), resteranno per il momento in casa-famiglia. Il collegio del Tribunale dei minorenni dell'Aquila si è riservato sul caso. "Le tempistiche non le posso prevedere", ha detto l'avvocata Danila Solinas. In due ore di udienza sono stati valutati su richiesta degli avvocati della coppia, Marco Femminella e Danila Solinas, i nuovi aspetti non conosciuti al momento dell'ordinanza di allontanamento del 20 novembre, questo per ottenere l'accoglimento della richiesta di ricongiungimento urgente per la famiglia, che sarà decisa nei prossimi giorni.

"Questo è un momento di colloquio, di chiarimento e di condivisione. La decisione spetta al Tribunale nei tempi che riterrà necessari", ha dichiarato l'avvocato Marco Femminella a margine dell'udienza, appena conclusa, presso il Tribunale dei minori dell'Aquila, per valutare i nuovi elementi portati dai difensori della coppia, che viveva isolata nel bosco di Palmoli (Chieti) a cui sono stati allontanati i figli. L'obiettivo dei legali è quello di far tornare a casa i 3 figli minori ospitati in una casa-famiglia del vastese. Il giudice si è riservato di decidere per l'eventuale riavvicinamento dei figli minori di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, la coppia anglo- australiana viveva isolata in una casa del bosco senza elettricità, servizi igienici e senza riscaldamento. Due ore piene per valutare le nuove perizie dei consulenti e assistenti sociali, poi il rinvio disposto dal giudice, con riserva di decidere.

Tra i punti non considerati nell'ordinanza di allontanamento del 20 dicembre, ora valutati, la preparazione scolastica della bambina con licenza di terza media, la nuova casa che la coppia ha accettato di abitare per 3 mesi nel frattempo che non sarà ristrutturata la vecchia abitazione isolata nel bosco di Palmoli. I punti esaminati in udienza sono "quelli che avevamo attenzionato nel corso del reclamo e che abbiamo reiterato", ha ribadito l'avvocato Solinas uscendo dall'aula. Con il legale Femminella, Solinas ha chiesto al Tribunale dei minori un ricongiungimento urgente della famiglia, presentando delle ulteriori argomentazioni alla luce di nuovi elementi che non erano stati considerati al tempo dell'ordinanza che ha separato genitori e figli. Elementi che potrebbero aver convinto il Tribunale minorile, oggi.

Il Tribunale dei minori dell'Aquila ha valutato perizie e relazioni presentate anche dagli assistenti sociali e dei consulenti del Tribunale. Il ricorso dei genitori avverso la decisione di sospendere la potestà genitoriale sarà deciso il 16 dicembre in Corte d'Appello all'Aquila.