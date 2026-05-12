Famiglia nel bosco, l’ex leghista Simone Pillon è il nuovo avvocato della coppia anglo-australiana

Dopo la rinuncia di Marco Femminella e Danila Solinas, Simone Pillon è il nuovo avvocato difensore di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della ormai celebre "famiglia nel bosco".

Senatore della Lega dal 2018 al 2022, cattolico tradizionalista, Pillon è noto per essere stato tra gli organizzatori e sostenitori del Family Day. Lasciata la politica, ha ripreso la carriera di avvocato ed è sperto di diritto di famiglia.

Una nomina, quella dell’ex leghista pro-life, che arriva a causa delle divergenze sempre più inconciliabili tra i due precedenti avvocati e la coppia di genitori anglo-australiana."Abbiamo rinunciato, non c'era una visione comune", ha riferito a LaPresse l'avvocata Danila Solinas, parlando anche a nome del collega Femminella insieme al quale assisteva i coniugi dallo scorso novembre, quando a lasciare per gli stessi motivi era stato l’avvocato Giovanni Angelucci.

L’avvicendamento arriva in un momento delicato per la famiglia, che viveva isolata in un bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, dato che da mesi il Tribunale dei minori ha sospeso la responsabilità genitoriale della madre sui tre figli minori e che, per questo motivo, non ha potuto nemmeno festeggiare insieme

ai bambini la festa della mamma.

Intanto cresce la pressione mediatica nei confronti della principessa Kate Middleton che tra pochi giorni sarà in Italia affinché si interessi, in qualche modo, del caso della "famiglia nel bosco".