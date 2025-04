Il Fantapapa? Si chiude in un amen

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre in Vaticano fervono consultazioni e si preparano a fumate bianche e nere, come c’è il Fantacalcio e il Fantasanremo, così c’è il Fantapapa: è possibile iscriversi sul sito fantapapa.org, perché «morto un papa se ne fa un altro, e il Fantapapa entra nel vivo». C’è un comitato, il Comitato del Fantapapa, c’è un’Eminenza Grigia che su Instagram «racconta in un latino stentato i retroscena delle formazioni in lizza» per arrivare a un pronostico. Si crea una formazione, si sceglie un capitano in maglia bianca e un portiere in maglia nera per quel cardinale che non sarà eletto.

Una volta entrati si viene battezzati dall’Eminenza Grigia, ma, specifica uno dei bollettini quotidiani inviati, «ribellarsi non è mai stato così facile: cliccando a fianco al nome, si può chiedere il rito eretico del ribattesimo (anabattismo), e se volete essere riconosciuti dai vostri compagni di lega consigliamo di scegliere il nome adatto».

Mi iscrivo e in nome di battesimo che mi viene dato è Hic Durus, che mi va pure bene, e dovrei compilare una lavagna tattica indicando: che nome sceglierà il prossimo papa, quale sarà la prima parola dell’annuncio, in che caso grammaticale sarà annunciato il nome, se sarà annunciato il numero dopo il nome, dopo quante fumate nere, in che giorno della settimana, da che ordine religioso verrà, che titolo cardinalizio sarà portato, se inforcherà o meno gli occhiali, e via dicendo. Una parola, e chi lo vince?

I fantapapabili di oggi comunue sono: Matteo Zuppi, Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle, Pierbattista Pizzaballa, Péter Erdó, Jean-Claude Hollerich, Robert Sarah, Gerhard Ludwig Müller, Jean-Marc Avelin, Augusto Paolo Lojudice, Leonardo Sandri, Odilo