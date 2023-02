"Vilipendio e minaccia". Nei guai i collettivi che misero Meloni a testa in giù

Lo scorso novembre, l'ennesimo attacco contro il governo Meloni si è consumato a Bologna per mano del Laboratorio Cybilla, collettivo femminista che fece discutere per aver appeso a testa in giù il manichino di Giorgia Meloni. Nel silenzio della solita sinistra che coccola queste frange estremiste, nonostante le minacce esplicite alle istituzioni, questi personaggi sono liberi di creare caos e confusione nelle città con manifestazioni non richieste, talvolta anche violente, com'è accaduto in quell'occasione. Oggi, la polizia di Stato ha eseguito 12 provvedimenti cautelari e perquisizioni in relazione a quei fatti e all'occupazione di qualche settimana prima dello studentato di via Serlio, lo scorso 19 ottobre 2022, sempre a Bologna. L'attività di indagine è stata svolta mediante la raccolta di immagini e testimonianze, che hanno permesso la ricostruzione dei fatti.

I provvedimenti cautelari eseguiti quest'oggi consistono in 2 divieti di dimora e 10 misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sono stati emessi all’esito di una attività d’indagine della Digos. I reati contestati alle persone raggiunte dai provvedimenti sono vilipendio, minaccia aggravata, violenza privata aggravata, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento e accensione di fumogeni. Nel comunicato diramato dalla polizia di Stato, si specifica che le misure nascono proprio dall'occupazione e dalla manifestazione non autorizzata, quando " alcuni manifestanti con il volto travisato si erano arrampicati in una impalcatura istallata sulle due torri e avevano appeso a testa in giù un manichino raffigurante il presidente del Consiglio Giorgia Meloni mentre altri allontanavano il personale della Digos immediatamente intervenuto ".