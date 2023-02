"Lanciata dal quinto piano". Il video choc sulla morte della piccola Fatima

Durante il processo a Torino nei confronti Mohssine Azhar sono state mostrate nella maxi-aula le crude immagini del volo della piccola Fatima, bimba di tre anni, dal ballatoio al quinto piano del palazzo in cui viveva.

L'uomo al momento della visione sul televisore si alza e scortato dalla polizia penitenziaria lascia l'aula del Tribunale. Nel frattempo, sul 55 pollici scorre ciò che è stato catturato in bianco e nero da una telecamera di sicurezza. Passa qualche minuto prima che l'inquadratura si rimpicciolisca sulla bimba che colpisce con violenza le lastre di porfido del cortile interno del palazzo di via Milano 18. Rimbalza a terra per poi rimanere immobile, senza vita. È proprio Mohssine Azhar, difeso dall'avvocato Alessandro Sena, a essere accusato di omicidio volontario con l'aggravante di crudeltà. Sarebbe stato lui secondo l'accusa e per il pm Valentina Sellaroli ad aver lanciato per rabbia la piccola Fatima. Il tutto sarebbe scaturito a causa di un litigio con Lucia Chilleni, mamma della bambina e fidanzata dell'uomo di origini marocchine.

Il video

Come riporta il Corriere, il video suscita un sussulto nella presidente della Corte d'Assise Alessandra Salvadori. Oltre a raccontare ciò che accade, immortala anche i minuti successivi. Passano circa 10 minuti prima che arrivino i soccorsi e nel frattempo si alternano nelle immagini diverse comparse come gli altri condomini e la panettiera, la prima che ha tentato invana di soccorrere la bimba. Non manca neanche la disperazione della mamma e l'arrivo dell'uomo ritenuto responsabile del gesto. I due oltre che parlarsi, si abbracciano.

La ricostruzione

Proprio da qui la polizia scientifica ha cominciato le sue indagini per ricostruire la dinamica. Lo sta facendo avvalendosi di una tecnologia laser che riproduce la scena. Tenendo conto dell'altezza e della lunghezza delle braccia di Azhar, del peso e dell'altezza di Fatima e dell'atterraggio della bimba, stando alle ricostruzioni dei tecnici della Procura sembra che non ci siano altre possibilità se non quella che la bimba sia stata lanciata. È questo ciò che emerge dalla ricostruzione di dieci possibili e diverse scene. In due la traiettoria della simulazione virtuale è corrispondente a quella che avrebbe compiuto il corpo precipitando per venti metri, la distanza tra il ballatoio e il selciato del cortiletto interno.