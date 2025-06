Festa del 2 giugno, ecco quali sono i supermercati aperti

Ascolta ora 00:00 00:00

In occasione della Festa della Repubblica (2 giugno) molte attività resteranno chiuse, tuttavia alcuni supermercati saranno aperti per consentire ai cittadini di fare la spesa regolarmente. Alcuni servizi, dunque, verranno garantiti anche nel corso della giornata di domani.

Ma quali supermercati resteranno aperti? Ci saranno delle variazioni di orario?

Partiamo da Aldi. Il cerntro commerciale della multinazionale tedesca resterà aperto anche nella giornata del 2 giugno, ma gli orari saranno quelli domenicali e festivi, non i settinanali. Per essere sicuri, la cosa migliore da fare è quella di consultare il sito ufficiale. Aperti anche i supermercati Bennet, anche se il consiglio rimane lo stesso: prima di uscire a fare la spesa, meglio controllare se c'è qualche annuncio particolare sul sito, o sulla app. Apertura straordinaria per Famila. Pare che i centri commerciali saranno aperti solo al mattino; in ogni caso, meglio controllare sul sito. Unes e U2, invece, apriranno secondo gli orari festivi.

Per quanto concerne i supermercati più noti, Carrefour aprirà i suoi punti vendita, ma ad orari variabili, quindi la cosa migliore da fare è controllare sul sito. Conad terrà aperti i suoi punti vendita, ma con orari ridotti. E la scelta della chiusura dipenderà dalla sede specifica, che potrà decidere in autonomia. Crai, invece, aprirà a sua discrezione, dunque prima di uscire a fare la spesa sarebbe meglio controllare sul sito.

Stesso discorso per Despar ed Esselunga. Alcuni punti vendita apriranno, ma non tutti, dunque è sempre meglio fare una piccola ricerca. Il Gigante ha invece fatto sapere che tutti i suoi punti vendita saranno aperti, basta controllare gli orari di apertura e chiusura. Non è certa, invece, l'apertura dei supermercati Iper, meglio informarsi.

Lidl aprirà i suoi supermercati, anche se potrebbero esserci delle variazioni. MD prevede l'apertura dei suoi punti vendita, tuttavia gli orari potrebbero essere ridotti.

Da controllare anche gli orari di, così da sapere se i suoi punti vendita sono o meno aperti.

Per quanto riguarda la Coop e l'Ipercoop è invece molto probabile che i punti vendita resteranno chiusi per rispetto della festività.