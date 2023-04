L'orrore per le strade di Milano: finge di aiutare una giovane, poi la violenta

È gravemente indiziato di violenza sessuale nei confronti di una giovane ragazza, un cittadino marocchino, regolare sul territorio nazionale, di 37 anni. Il delitto sarebbe accaduto lo scorso fino settimana a Milano. La Polizia di Stato ha sottoposto stamattina in stato di fermo il presunto colpevole.

Le indagini sono iniziate quando la ragazza ha denunciato l'accaduto contattando il numero di emergenza 112 nel pomeriggio di sabato primo aprile, segnalando di essere stata vittima di violenza sessuale nella notte tra venerdì e sabato. Il colpevole non era una persona a lei nota e l'avrebbe intercettata al di fuori di un locale. Stando a quanto riportato dalla giovane vittima, aveva perso il suo telefono cellulare e, in più, non riusciva neanche a trovare i suoi amici con i quali era uscita per passare insieme la serata. Proprio in quel momento, vedendo lo stato di difficoltà della ragazza, il 37enne si sarebbe fatto avanti per aiutarla e quest'ultima avrebbe accettato, credendo alle buone intenzioni dell'uomo. Tutto è cambiato, però, quando quest' l'ha condotta in un luogo appartato dove era già stato predisposto un giaciglio di fortuna. È qui che l'uomo, armato con un coccio di bottiglia, l'ha minacciata e obbligata a subire abusi sessuali.

Le indagini

Immediatamente dopo la chiamata al 112 sono state avviate le indagini per capire chi sia stato l'autore del gesto e per ricostruire al meglio la dinamica. Sul caso c'è un impegno congiunto ad opera dei poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Sezione specializzata contro i reati a sfondo sessuale della Squadra Mobile di Milano e la Polizia Scientifica. I primi stanno analizzando, mediante le immagini acquisite dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona, cosa è accaduto e magari se fosse presente qualche testimone. La seconda, invece, si è recata sul posto per realizzare i rilievi tecnici necessari per ottenere informazioni in più sull'accaduto.

Parallelamente, ovviamente, sono state avviate anche le ricerche del presunto colpevole che prima avrebbe adescato e poi avrebbe stuprato la ragazza. Stando all'identikit fornito dalla giovane alla Polizia di Stato, quest'ultima avrebbe rinvenuto, nei pressi del luogo dove la violenza sarebbe accaduta, un cittadino marocchino senza fissa dimora. L'uomo di 37 anni è stato prima accompagnato in Questura, poi arrestato in virtù del fermo di polizia giudiziaria emesso nei suoi confronti e, infine, è stato portato al carcere di San Vittore in attesa della convalida.