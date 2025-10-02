Flotilla, scuole e università bloccate: "Ogni ateneo sarà una barricata"

Dopo i disordini di ieri sera in tutta Italia, è iniziata una nuova giornata di manifestazioni a seguito del blocco della Flotilla. I licei di tutta Italia sono in mobilitazione: molti sono occupati e in altri gli studenti hanno deciso di non presentarsi in aula per partire in corteo per le strade delle città. "Questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'università Statale di Milano", hanno dichiarato dal gruppo comunista di Cambiare Rotta.
"Oggi, di fronte alla gravità di quanto successo e alla sempre più diffusa indignazione degli studenti, abbiamo deciso di seguire l'appello lanciato dalla facoltà di Lettere occupata in Sapienza e di lanciare un segnale forte per rompere ogni complicità con il genocidio e il sionismo. Il 22 settembre ce l'ha dimostrato: studenti e lavoratori uniti possono bloccare guerra e genocidio, ogni ateneo sarà una barricata", conclude la nota.La parola d'ordine è sempre la stessa: bloccare tutto. Studenti delle scuole superiori e universitari stanno convergendo nelle piazze principali delle città da dove è previsto partano anche cortei. La situazione è in costante evoluzione.
Articolo in aggiornamento