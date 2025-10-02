Flotilla, scuole e università bloccate: "Ogni ateneo sarà una barricata"

Dopo i disordini di ieri sera in tutta Italia, è iniziata una nuova giornata di manifestazioni a seguito del blocco della Flotilla. I licei di tutta Italia sono in mobilitazione: molti sono occupati e in altri gli studenti hanno deciso di non presentarsi in aula per partire in corteo per le strade delle città. " Questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'università Statale di Milano ", hanno dichiarato dal gruppo comunista di Cambiare Rotta.

" Oggi, di fronte alla gravità di quanto successo e alla sempre più diffusa indignazione degli studenti, abbiamo deciso di seguire l'appello lanciato dalla facoltà di Lettere occupata in Sapienza e di lanciare un segnale forte per rompere ogni complicità con il genocidio e il sionismo. Il 22 settembre ce l'ha dimostrato: studenti e lavoratori uniti possono bloccare guerra e genocidio, ogni ateneo sarà una barricata ", conclude la nota.

La parola d'ordine è sempre la stessa: bloccare tutto. Studenti delle scuole superiori e universitari stanno convergendo nelle piazze principali delle città da dove è previsto partano anche cortei. La situazione è in costante evoluzione.

Articolo in aggiornamento