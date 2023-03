Follia a Catania: ladri sradicano un bancomat con la ruspa

Una banda di ladri a Valverde (Catania) ha sradicato uno sportello delle Poste utilizzando un escavatore, portandosi via anche tutti i soldi all’interno della cassaforte. L’assalto si è consumato in piena notte in via Vincenzo Bellini. Assieme all’escavatore i ladri hanno anche usato un furgone e un’automobile. In poco meno di due minuti i criminali hanno completamente sradicato la macchina interna del bancomat e l’hanno caricata sul furgone - anch’esso molto probabilmente rubato -. Il furto si è consumato fra la notte di sabato 11 e domenica 12 marzo. Qualcuno è riuscito a registrare tutto l’accaduto dal proprio balcone. Le immagini sono chiarissime, si vedono degli uomini per strada mentre un collaboratore è intento a colpire lo sportello delle Poste con l’escavatore. Dopo qualche colpo il bancomat non ha resistito ed ha ceduto.

Le dinamiche del furto

Dopo aver caricato lo sportello sul furgoncini i ladri si sono affrettati a salire su una macchina, in pochi secondi hanno fatto perdere le loro tracce. Secondo un primo rilievo delle forze dell’ordine i malviventi che hanno partecipato al colpo erano almeno cinque: due persone erano alla guida del furgone mentre altre tre sono salite in macchina dopo aver portato a termine con successo il colpo. Non si sa se all’interno del furgone ci fosse qualcun altro. Intanto le forze dell’ordine stanno già analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire il prima possibile alla banda di criminali.

L'ira dei catanesi sui social

Il video del furto è stato pubblicato sui social network e in pochissime ore ha fatto il giro del web. Nei gruppi Facebook dedicati a Catania non si parla di altro. “Ma com’è possibile che nessuno abbia visto nulla? - si domanda una signora in un commento - perché chi ha registrato il video non si interessava a chiamare le forze dell’ordine? Purtroppo viviamo in una regione troppo omertosa”.

Altri precedenti nella provincia di Catania

Non è la prima volta che nella provincia di Catania qualcuno mette a segno un colpo utilizzando un escavatore. Questo tipo di escamotage è stato già utilizzato più volte. Nel 2017 è stato messo a segno un furto simile proprio nell’ufficio postale di Valverde. Un’altra volta una banda di malavitosi aveva tentato di mettere a segno un furto nel quartiere Librino di Catania. I criminali in questione avevano sradicato un Postamat di un ufficio postale, ma vennero colti in flagrante dai carabinieri.