Fondazione Fiera presenta la nuova pista olimpica di hockey su ghiaccio

L’apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 si avvicina, cresce l’attesa e Fondazione Fiera Milano ha presentato in anteprima la nuova pista di hockey su ghiaccio, un tassello fondamentale del progetto di adeguamento delle infrastrutture sportive e non solo, realizzate. Si tratta della Milano Rho Ice Hockey Arena che è stata allestita nei padiglioni 22 e 24 di Fiera e che ospiterà dall’8 al 14 dicembre il Campionato Mondiale under 20, importante test event in vista delle Olimpiadi. Qui infatti si svolgeranno le gare femminili e alcune maschili di hockey su ghiaccio dei Giochi.

La nuova struttura nasce dalla rimozione temporanea di una sezione della parete divisoria che ha consentito di ricavare lo spazio per unsu cui si affacciano leper circa, nuovi spogliatoi, aree di servizio e una pista dedicata al riscaldamento e all’allenamento degli atleti. La realizzazione degli spazi per la pista di hockey si inserisce nel più ampio intervento della Fondazione,, avviato con successo ed ha consentito gli interventi di adattamento per ildella manifestazione alin città, e alla riconfigurazione dei, trasformati nel

"L’inaugurazione del nuovo campo da hockey rappresenta un passo significativo nel percorso di evoluzione del quartiere fieristico in vista di Milano Cortina 2026 e testimonia l’impegno concreto della Fondazione nel sostenere la piena riuscita dei prossimi Giochi olimpici - spiega Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano -.

Il progetto si inserisce in unche ha consentito didestinati a diventare un’. Siamo orgogliosi dell’investimento messo in campo, che conferma ildi Fondazione per la città e per l’intero territorio lombardo”.

Gli interventi per i Giochi Olimpici segnano infatti una nuova opportunità di flessibilità pere si integrano con unche prevede un investimento complessivo di altri. In particolare, 12 milioni saranno dedicati alla realizzazione del, la struttura che nel post-Olimpiadi diventerà, mentreserviranno per la realizzazione di unall’interno dei padiglioni biplanari, il, pensato per attività congressuali e forma espositivi di piccole dimensioni. Secondo le analisi del Centro Studi di Fondazione Fiera Milano, l’sarà di portata eccezionale: il Live Dome genererà, attivando oltre 9.000 unità di lavoro, l’84% nella sola area metropolitana.