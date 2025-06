Forte vento a Lecco, crolla la ruota panoramica

A Lecco per il fonte vento che si è alzato all'improvviso sul lago è caduta la ruota panoramica. L'incidente è avvenuto verso le 18.30 e non si hanno ancora notizie ufficiali di eventuali feriti o danni, anche se le cronache locali escludono che ci siano danni a persone. Da alcune ore sulla zona è attiva un'allerta meteo per temporali e, come confema l'Ansa, quando è stata abbattuta era chiusa al pubblico.

Son in corso gli accertamenti di rito per verificare che non ci siano state persone coinvolte a terra. Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. In altre zone della provincia, il forte vento ha sradicato alberi e tetti.

Articolo in aggiornamento