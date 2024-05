Forti scosse di terremoto a Napoli: panico e gente per la strada | Video

Due forti scosse di terremoto in pochi minuti sono state avvertite a Napoli. La prima, di magnitudo 3.5 e, soprattutto, la seconda di magnitudo 4.4 hanno messo in allarme la popolazione, che si è riversata per strada. Il panico ha dilagato tra i cittadini, spaventati per le possibili conseguenze del terremoto, che ha avuto in entrambi i casi l'epicentro ai Campi Flegrei. L'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, ha localizzato l'epicentro a ridosso della Solfatara, nel comune di Pozzuoli. La scossa è stata avvertita dalla popolazione nei comuni flegrei di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, e nella città di Napoli, in particolare nei quartieri dell'area occidentale Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Pianura, ma anche nella zona collinare e nel centro cittadino, in particolare ai piani alti.

Se la prima scossa non ha causato alcun danno, anche se è stata segnalata una piccola frana in zona Arco Felice, per la seconda sono stati segnalati cornicioni caduti e crepe negli edifici. Quella di magnitudo 4.4 è stata la scossa più forte degli ultimi mesi nell'area flegrea. Nelle ultime ore erano state registrate una serie di scosse oscillanti tra magnitudo 2.3 e 2. L'epicentro delle scosse di questa sera è stato localizzato nel comune di Pozzuoli, ad una profondità di 3 chilometri.

In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.