Susanna Ceccardi a testa in giù come Mussolini: la denuncia dell'europarlamentare della Lega

Una foto ritraente Susanna Ceccardi a testa in giù, postata da un utente dei social network sulla pagina ufficiale dell'esponente del centrodestra toscano, in un evidente riferimento alla fine di Benito Mussolini a Piazzale Loreto. Questo l'attacco intimidatorio del quale l'europarlamentare della Lega è stata vittima nelle scorse ore, stando a quanto la diretta interessata ha fatto sapere in una nota. “Qualcuno, per intimidirmi, mi mette a testa in giù richiamando piazzale Loreto - ha dichiarato Ceccardi - sulla mia pagina Facebook". L'immagine in questione è stata pubblicata da un contestatore tra i commenti ad uno dei post dell'esponente del Carroccio: l'utente ha fotografato uno dei manifesti elettorali che raffigura Ceccardi (ricandidatasi all'Europarlamento) per poi pubblicare lo scatto al contrario.

Un evidente gesto intimidatorio, che allude all'esposizione dei cadaveri di Mussolini e dell'amante Claretta Petacci a Piazzale Loreto il 29 aprile del 1945. L'eurodeputata della Lega non le ha ad ogni modo mandate a dire, esprimendo tutto il suo sdegno per l'iniziativa dell'utente ed esternando l'intenzione di non lasciarsi intimidire. E non risparmiando oltretutto una dura replica all'autore del gesto e agli altri due utenti che hanno apprezzato la fotografia di pessimo gusto, commentandola con un "mi piace". "A lui e agli altri vigliacchi che hanno mostrato apprezzamento per questo gesto grave e inquietante, dico chiaramente che io non temo queste minacce, per le quali mi auguro vengano subito presi seri provvedimenti - ha attaccato Ceccardi - se qualcuno pensa di spaventarmi, si sbaglia di grosso: io vado avanti senza paura, convinta dei miei valori, portando avanti con coraggio le idee di moltissimi italiani di buonsenso”.