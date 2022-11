Notte da incubo a Ischia: una frana travolge tutto. Diversi i dispersi

Notte da incubo a Casamicciola Terme, un piccolo centro dell’isola napoletana di Ischia. Il maltempo, alle 5 di questa mattina, ha provocato una grossa frana che ha completamente devastato la località Pulletriello, alle pendici del monte Epomeo. La pioggia battente, a tratti diventata acquazzone, che da ieri pomeriggio insiste sulla Campania, ha causato smottamenti, allagamenti e disagi nella cittadina che era già stata colpita dal terremoto del 2017. L’area è ancora una zona rossa non risistemata. Il fango e i detriti hanno distrutto il parcheggio del Gradone. Alvei, strade e interi abitati sono stati completamenti isolati. Da stanotte sono al lavoro vigili de fuoco, forze dell'ordine, protezione civile e volontari.

I dispersi

Il bilancio della catastrofe naturale, fino a questo momento, non è incoraggiante. Sono tredici i dispersi. Un uomo, travolto a sua volta dal fango, è stato invece recuperato e salvato. All'hotel Terme Manzi ci sono alcune persone bloccate all'interno senza corrente elettrica. Due sono le abitazioni sommerse dalla melma lungo via Celario. I vigili del fuoco sono alla ricerca disperata di una 25enne residente al civico 8 e di una famiglia composta da marito moglie e un neonato. Tra i dispersi anche un'altra coppia, una giovane e una donna straniera. La frana ha creato molti disagi agli abitanti di Casamicciola Terme. Case allagate nei primi piani, fango nelle strade, auto trascinate via. Decine e decine di segnalazioni alle forze dell'ordine e ai pompieri. Sono ore concitate a Ischia.

Allerta meteo

La prefettura di Napoli ha fatto sapere che dalle ore 21 di ieri sera su gran parte della Campania è stata dichiarata allerta meteo arancione, che dovrebbe perdurare fino alle 21 di oggi. Il porto di Casamicciola è impraticabile per il mare agitato e il vento. In particolare, intorno alle 5 di questa mattina, si è originata una frana dalla parte alta di via Celario e il fango e i detriti hanno aggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune macchine in sosta trascinandole fino al mare. Intanto, il commissario straordinario di Casamicciola Terme e i sindaci degli altri cinque comuni dell'isola d'Ischia hanno emanato un'ordinanza collegiale diretta ai cittadini con la quale chiedono di non uscire dalle proprie abitazioni per non intralciare le operazioni di soccorso. Quasi tutta Casamicciola è completamente bloccata alla circolazione stradale, le zone di piazza Maio, via Celario, piazza Bagni sono isolate e invase dalla melma e dai detriti.