Fughe romantiche, alla Bit il regalo di San Valentino

Idee, proposte per fughe romantiche da fare appena si può, oppure da regalare, magari approfittando della festa degli innamorati, San Valentino, che si celebra domani 14 febbraio, giorno di chiusura della Bit-Borsa internazionale del turismo in corso all’Allianz MiCo. Eccone alcune, scelte fra le tantissime innovative e originali presentate dagli operatori alla manifestazione, per un regalo fatto con il cuore. Se avete…

…24 ore

Avete poco tempo e non volete allontanarvi troppo? Sentitevi re e regine per un giorno alla Reggia di Monza, uno dei gioielli della Lombardia: ammirate nei principeschi saloni della Villa, splendidamente restaurati come li avevano voluti Umberto I e la regina Margherita, esplorate il meraviglioso giardino all’inglese e perdetevi nel verde del più grande parco recintato d’Europa. Dove, se volete, potete anche a giocare a golf.

…48 ore

Sorprendete la vostra dolce metà con una fuga d’amore in una meta insolita. Si sa, Venezia è intramontabile, ma se l’hai già provata, guarda al Veneto con occhi nuovi con Slow Flow, un’esperienza sulle acque della regione dove imparare a guidare barche, o a pescare, provando un kayak e dormendo su una casa sul fiume.

…72 ore

È probabilmente uno dei posti più romantici d’Europa, il Lago di Bled in Slovenia. Il paesaggio è talmente incantato che, secondo una leggenda locale, sono state le fate a creare il lago, dove prima c’era una collina. Un incanto confermato da una delle più affascinanti esperienze da fare sull’acqua: raggiungere la pittoresca isola al centro del lago a bordo di una pletna, la piccola barca tipica della zona, accompagnati da un barcaiolo in costume locale.

…una settimana o più

Sorseggiare un calice di ottimo vino guardandosi negli occhi è una delle esperienze più romantiche che ci siano. Se poi lo facciamo sullo sfondo di un paesaggio unico al mondo, lo è ancora di più. Un esempio? Provare le più preziose annate di Cannonau, il particolare vino sardo, su una terrazza di Su Gologone, l’experience hotel nella Sardegna più selvaggia amato anche da star come Madonna.

Volete provare l’esperienza del glamping nel deserto, ma volete farlo in una destinazione davvero autentica, lontana dalle solite rotte battute? Scegliete l’Algeria, un paese sospeso tra antico e moderno dove, in molti punti, il tempo sembra essersi fermato. Una scelta, oltre che romantica e luxury con semplicità, anche sostenibile. Un prezioso tè speziato per iniziate la giornata, un’escursione in cammello, una notte sotto le stelle sprofondati in un giaciglio di comodi cuscinoni: esperienze uniche che non dimenticherete facilmente.

…se non sai ancora quanto tempo avrai

Se punti a un city break la tua destinazione è Napoli. Compra una statuetta a San Giovanni Armeno, mangia la “vera” pizza sul lungomare e visita uno dei tanti musei, dall’archeologico al MADRE. E magari prendi l’aliscafo verso le romanticissime isole del golfo, da Ischia a Capri a Procida.

Se hai in mente solo tanto, grande relax, tu e il tuo lui o lei, la sistemazione per te sono le case sugli alberi affacciate sui laghi lombardi. Ce ne sono per tutti i gusti, tutti gli stili e tutte le tasche. E con i più diversi paesaggi: dalla tranquillità del Lago d’Iseo al glamour del Lago di Como. Oppure i meravigliosi borghi di mare della Liguria: da Portovenere alle Cinque Terre, a Portofino e Camogli, una location più romantica dell’altra si schiuderà davanti a voi per una specialissima “Valentine”.

Siete entrambi gourmand? Due parole: Marche e Sicilia. Per coniugare relax, natura e buona tavola, la bussola dei romantici punta a Sud e ti propone la Tenuta Moreno in Puglia, dove rilassarsi nella meravigliosa Spa e approfittare del Pacchetto Rubacuori, o il Capovaticano Resort in Calabria, con le sue speciali proposte Thalasso e Wellness.