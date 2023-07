Futuri medici e infermieri, il governo "libera" più posti all'università

Più posti a medicina e chiurugia per venire incontro alle esigenze del comparto sanitario, provato da due anni di pandemia e con numeri sempre più esigui di medici e operatori in corsia. Così chi desidera intraprendere la carriera medica avrà maggiori opportunità di accedere al corso di laurea in Medicina a numero chiuso.

Più posti per diventare medici

Per l'anno accademico 2023/2024 sono disponibili 18.133 posti, rispetto ai 16.354 dell'anno scorso. Un aumento sostanziale con le Regioni hanno approvato la proposta del Ministero della Salute sulla richiesta di laureati in Medicina a ciclo unico e nelle professioni sanitarie, come gli infermieri. A livello nazionale, saranno così messi a disposizione 26.899 posti per i corsi di laurea. “ L'obiettivo - hanno rimarcato a Roma in ambienti vicino al ministero della salute - è aiutare una professione che attualmente versa in crisi e presenta gravi carenze sia negli ospedali che sul territorio, dove si riscontra una carenza di medici di famiglia “. La soglia iniziale stabilita lo scorso febbraio era di 14.787 accessi al corso di Medicina, ma l'idea annunciata più volte dai ministri dell'Università, Anna Maria Bernini, e della Salute, Orazio Schillaci, era di aumentare questa soglia del 20-30%. Pertanto, si sono raggiunti 18.133 posti a cui si aggiungono 1.248 posti per Veterinaria e 1.535 per Odontoiatria.

Il governo guarda al 2030

Secondo i piani del governo, questi numeri dovrebbero essere mantenuti più o meno ogni anno fino al 2030. Il governo mira a un aumento di 30mila ingressi rispetto alle previsioni entro 7 anni, pur mantenendo sempre il numero programmato. Ai candidati è stata data la possibilità di sostenere due test di selezione all'anno, uno in più rispetto a quando il test si svolgeva in un'unica giornata per tutti, ora è possibile ripetere il tentativo (due volte per ogni anno solare) e ci si può candidare già dalla quarta superiore, pur avendo bisogno del diploma per l'iscrizione effettiva. Per i futuri infermieri sono previsti 26.899 posti nei corsi di laurea (per l'intero settore infermieristico sono 34.752 posti). Nell'ambito della riabilitazione, sono previsti un totale di 9.423 posti, di cui 2.850 per fisioterapia, 1.799 per educatori professionali e 1.837 per la formazione magistrale. Per l'area tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale sono disponibili 6.399 posti, mentre per l'area della prevenzione saranno messi a disposizione 2.378 posti.