Giallo nel pavese: anziano morto in casa in un lago di sangue. Sentita la badante

Un anziano di 89 anni, Carlo Giovanni Gatti, è stato trovato morto, questa mattina, nella sua abitazione in località Canavera della frazione Ruino del comune Colli Verdi (Pavia), in Oltrepò Pavese. Il suo cadavere, in un lago di sangue, era a piedi del letto e secondo una prima indiscrezione avrebbe una profonda ferita alla testa. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno avviato l'indagine con l'ipotesi di omicidio. La badante dell'uomo, una donna di 40 anni di nazionalità italiana, è stata accompagnata in caserma a Voghera (Pavia), per essere ascoltata dagli investigatori.

Le indagini

A scoprire il cadavere dell'anziano 89enne trovato morto nella sua abitazione sono stati alcuni parenti dell'uomo insospettiti per non averlo sentito da ore. Una volta entrati in casa, hanno raggiunto la sua camera da letto, ed hanno trovato il corpo con molto sangue attorno. Quando sono arrivati sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo.

L’autopsia e i sospetti

L'allarme è stato lanciato nella mattinata. Stando alla ricostruzione degli investigatori, la morte risale con tutta probabilità alla nottata precedente. L'autopsia stabilirà con esattezza le cause e anche l'ora presunta a cui risale il decesso. Da quanto è stato possibile accertare sino ad ora, l'89enne viveva nella sua abitazione con l'ex moglie del nipote, insieme anche al figlio della donna, che però nei fine settimana non è mai in casa. L'anziano era assistito da una badante italiana di 40 anni. La donna è stata portata nella caserma dei carabinieri di Voghera per essere ascoltata dagli investigatori. La salma è stata posta sotto sequestro per successivi accertamenti. Al momento i medici legali hanno escluso un gesto di autolesionismo dell’uomo. La profondità della ferita alla testa, infatti, non sarebbe compatibile con una caduta accidentale. In questo senso le indagini si sono subito dirette verso l’omicidio con un fascicolo aperto contro ignoti.