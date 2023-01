Sciopera il personale di terra degli aeroporti: cosa resta garantito

Giornata di sciopero per quanto concerne il comparto aereo: oggi, venerdì 27 gennaio, sono infatti previste ben tre agitazioni, due a Linate e uno a livello nazionale. Inevitabili i disagi per tutti i viaggiatori, dato che molto del personale non sarà disponibile. Anche se alcuni voli saranno garantiti, non mancheranno problemi per chi dovrà volare.

Si ferma il comparto aereo

A incrociare le braccia e a restare a terra saranno i lavoratori di Cub trasporti e Usb, e il loro sciopero sarà di livello nazionale. All'aeroporto di Linate, invece, si fermeranno i dipendenti al check-in di Swissport e gli addetti di Airport Handling. La manifestazione, organizzata da Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl nazionali, è cominciata alle 10:30 e andrà avanti sino alle 14:30.

I lavoratori di Linate Swissport, nello specifico, stanno protestando contro un peggioramento del loro contratto, mentre i dipendenti di Cub trasporti e Usb vogliono il rinnovo del contratto ormai scaduto da sei mesi.

È dunque il personale di terra a fermarsi, non quello di volo. I problemi di servizio potranno essere riscontrati alle biglietterie, al check-in o alla consegna/ritiro bagagli. Chiaramente ciò provocherà conseguenti ritardi anche ai voli. La compagnia aerea Ita Airways, ad esempio, ha anticipato la cancellazione di 18 voli nazionali.

I voli garantiti

Malgrado i disagi, alcuni voli continueranno a essere garantiti per legge. Non potranno essere cancellati quei voli, charter inclusi, con partenza nelle fasce orarie 7:00-10:00 e 18:00-21:00. Discorso analogo per quei voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati.

Anche i voli che collegano le isole al continente devono essere garantiti, come: AEZ 9670 BERGAMO (LIME) PALERMO (LICJ), EJU 4885 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ), EJU 4886 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN), EJU 2877 MALPENSA (LIMC) CAGLIARI (LIEE), VOE 1128 CAGLIARI (LIEE) LINATE (LIML), VOE 1579 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ), VOE 1578 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN), VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC), VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ), RYR 4301 BOLOGNA (LIPE) TRAPANI (LICT), RYR 4561 MALPENSA (LIMC) CAGLIARI (LIEE).

Oltre a ciò, bisogna tenere presente che tutti i voli in viaggio al momento dello sciopero devono comunque arrivare a destinazione. Sul sito dell'Enac è possibile trovare una lista con tutti i voli garantiti (qui).

A Milano si ferma anche il trasporto pubblico

Particolarmente impegnativa sarà la giornata a Milano, dove oltre agli scioperi in aeroporto ci saranno anche agitazioni nel trasporto pubblico. A manifestare sarà il personale di metro, tram e autobus, anche se saranno garantite delle fasce orarie di servizio (da inizio servizio alle 8.45 e dalle 15:00 alle 18:00).

L'agitazione è stata proclamata da Ost A.L Cobas.