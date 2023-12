Grave incidente a Barberino del Mugello: tre morti sulla Statale

Articolo in aggiornamento

Grave incidente a Barberino del Mugello: il bilancio è di tre morti causate dallo scontro tra due lungo la SP501, km 3+500. La dinamica dello scontro non è ancora chiara ma sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a causa di un principio di incendio che ha coinvolto entrambe le auto. La circolazione stradale è stata bloccata per favorire i soccorsi e i rilievi. Non sono ancora state rese note le identità delle persone coinvolte e la presenza di eventuali feriti.