"Grazie per tutti gli insegnamenti". Ferragni in lacrime saluta il 2024

A pochi giorni dalla fine dell'anno, Chiara Ferragni saluta il 2024 che se ne va e lo fa tra le lacrime. Certo, l'anno che si sta lasciando alle spalle non è stato facile ma, insomma, i drammi della vita per cui piangere sono ben altri. Il periodo nero dell'influencer è cominciato lo scorso dicembre, quando l'AgCm l'ha multata per quello che ormai è noto come "pandorogate". Da quel momento, come un inevitabile reazione domino, tante pedine sono andate a terra, come il suo matrimonio. La relazione con Fedez era evidentemente già sul filo di lana, tanto che sono bastate poche settimane per farla deflagrare del tutto.

Tralasciando gli strascichi di questo, anche sul lavoro non poteva certo andare meglio. Il caso del pandoro ha avuto importanti ripercussioni sull'immagine di Ferragni, che ha visto annullarsi di colpo quasi tutte le collaborazioni aperte, alcune delle quali a molti zeri con brand del lusso. Il crollo reputazionale ha poi inciso sulla sua attività imprenditoriale: il negozio monomarca di Milano, nell'ambitissima piazza Gae Aulenti, ha chiuso questa estate e quello di Roma non sta molto meglio. Probabilmente il 2025 sarà l'anno in cui ci sarà la prima udienza per l'accusa di truffa, che l'ha portata a essere iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Milano. Per il bilancio 2024 delle società bisognerà aspettare ancora qualche mese ma è pressoché ovvio che ci saranno diversi segni meno in confronto al 2022, quando Ferragni era all'apice e non lo sapeva. A fronte di tutto questo è comprensibile che ci sia del dispiacere nell'influencer ma, certo, andare a piangere sui social per cercare la compassione dei suoi follower che, magari, hanno veri problemi a cui far fronte non è solo ipocita e infantile ma anche un tantino egonista.

" Ciao 2024, grazie per tutti gli insegnamenti e per avermi reso quella che sono oggi ", ha scritto Ferragni nella didascalia del carosello di immagini, nel quale c'è anche lei piangente. " Non ti odio 2024, ma sei stato un anno difficile. Pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti. Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d'occhio e mi hai insegnato a fidarmi di più di me stesso. Ma soprattutto mi hai fatto capire che la mia salute sia fisica, emotiva, che mentale è ciò che conta davvero.

Ci sono ancora cose che non riesco a capire, ma credo che con il tempo capirò le ragioni e gli scopi di tutto ciò che è successo", scrive ancora l'influencer, ostentando quell'eche ha provato a far diventare, inutilmente, la sua cifra stilistica.