Guasto alla linea: Frecciarossa fermo alle porte di Roma con 500 passeggeri

Guasto sulla linea questo pomeriggio alle porte di Roma, dove un treno Freccia che viaggiava da Napoli a Venezia è rimasto bloccato con 500 passeggeri a bordo. Il guasto all'impianto elettrico ha impedito al treno l'alimentazione e, quindi, per due i passeggeri sono rimasti senza aria condizionata e senza corrente. L'inconveniente si è registrato attorno alle 14 tra Settebagni e Capena. Capendo le difficoltà dei passeggeri a causa del caldo, il capotreno ha deciso di aprire le porte del treno per offrire un po' di sollievo ai passeggeri. L'intervento non è stato semplice e solo attorno alle 16.30 i passeggeri sono stati trasferiti su un nuovo convoglio, che è tornato indietro nella stazione di Roma Tiburtina, poco distante.

" Non ci risultano malori tra i passeggeri, il costo del biglietto verrà ovviamente restituito ", hanno reso noto dall'ufficio stampa di RFI. Durante le due ore di attesa, spiegano ancora, " tutto quello che era sulla carrozza ristorante è stato distribuito ai passeggeri e all'arrivo sono stati dati anche dei kit di assistenza ". Il guasto ha avuto, ovviamente ripercussioni su tutta la linea alta velocità e per diverse ore l'Italia è rimasta spaccata in due. Attorno alle 17.30 la circolazione ha ripreso ma, nel frattempo, sono stati numerosi i treni che hanno accumulato ritardi, anche se in serata la situazione si stava già normalizzando.

Fonti del ministero dei Trasporti in serata hanno fatto sapere che " i disagi ferroviari segnalati anche nelle ultime ore sono motivo di forte imbarazzo e irritazione da parte del Mit ". Le stesse fonti hanno reso noto che il ministro Matteo Salvini " è determinato a convocare i vertici di Fs, Trenitalia e Rfi: pur nella consapevolezza di alcune oggettive difficoltà (a partire dall'elevato numero di cantieri aperti) è necessario garantire un servizio il più possibile efficiente e rispettoso dei cittadini ". Il piano di rinnovo treni prevede, per quanto riguarda i Frecciarossa (oggetto della disavventura di oggi) 1 miliardo di investimenti per 40 Frecciarossa nuovi, che saranno in circolazione dal 2025, proprio allo scopo di andare a sostituire man mano i treni più vecchi con convogli più efficienti.

Nell'ottica di migliorare la circolazione, dal 22 giugno al 29 luglio 2024, sono in programma di lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rfi sulla linea alta velocità Roma-Firenze. Pertanto, come rende noto Rfi con una nota, la circolazione ferroviaria subirà delle modifiche.

Le attività si svolgeranno in notturna (dalle ore 22:05 alle ore 05:05), a giugno, il 22-23, 23-24, 29-30 e 30-1 luglio, e il 13-14, 14-15, 20-21, 21-22, 27-28, 28-29 luglio. Sul sito Trenitalia sono indicati tutti i treni coinvolti.