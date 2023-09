"Un disservizio tecnico": cosa è successo al sistema dei biglietti di Trenitalia

Problemi questa mattina per Trenitalia. Secondo quanto comunicato dalla stessa azienda di trasporto ferroviario, si è verificato un disservizio tecnico presso il fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita dei biglietti, che hanno smesso di funzionare, creando inevitabili disagi per i viaggiatori. Guardo che qualche ora dopo è stato risolto.

" Il malfunzionamento al sistema centrale impatta su tutte le attività di reservation e ticketing ", è quanto è stato riportato nella nota ufficiale rilasciata da Trenitalia. " La vendita dei biglietti in stazione e le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull'App, non sono funzionanti. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Trenitalia si scusa per il disagio ".

Ci sono stati dunque dei problemi per coloro che questa mattina intendevano acquistare o prenotare dei viaggi per via ferroviaria utilizzando i mezzi di Trenitalia. Il disservizio, infatti, ha reso impossibile l'erogazione dei ticket presso le biglietterie online - sul sito e tramite app -, e anche nelle stazioni.

Grazie al tempestivo lavoro dei tecnici, il corretto funzionamento dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia è stato ripristinato, come comunicato dalla società. Persino l'annuncio di guasto è stato tolto dal sito. Può dunque riprendere la regolare emissione dei ticket in stazione, sulle biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull'App. Secondo quanto dichiarato da Trenitalia, il malfunzionamento è stato provocato da un disservizio tecnico del fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita dell'azienda di trasporto. Al momento tutto sembra essere tornato a funzionare correttamente. I viaggiatori possono quindi riprendere ad acquistare i biglietti per il treno.