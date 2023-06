Guida da 30 anni ma non ha mai preso la patente

Per 30 anni ha guidato sulle strade di tutta Italia, peccato che non avesse mai conseguito la patente. È stata fermata per un semplice controllo stradale a Rovato (Brescia) e davanti agli agenti della Polizia Locale che le hanno chiesto i documenti ha allargato le braccia e ha ammesso le sue colpe. La patente non l’aveva, non perché se la fosse dimenticata o, peggio, le fosse stata ritirata in precedenza, ma perché non l’aveva mai conseguita.

Da 30 anni guidava senza patente

Protagonisa della storia surreale, nel giorno in cui il Governo ha deciso di inasprire le pene del codice della strada, è una donna di 50 anni di Adro (Brescia) che guidaa malgrado non avesse mai sostenuto l’esame di teoria o fatto nessuna guida. Ma da 30 anni, come paradossalmente rimarcato dalla stessa 50enne agli agenti che l’hanno fermata, guidava tranquillamente come se nulla fosse. La vicenda è avvenuta sulla provinciale di Rovato, dove la donna è stata fermata dagli agenti in postazione mobile per controlli di routine sul traffico. Così davanti all’evidenza, quando le hanno chiesto i documenti lei ha raccontato solo la verità.

La confessione: "Nessuno mi ha mai fermata"

“ Guido da 30 anni - ha detto senza tradire pudore -. Ma nessuno mi ha mai fermata prima “. Ed in effetti, come confermato anche dlla Locale, la donna per 30 anni è stata un’automobilista modello senza infrazioni nè multe. Ora, essendo la prima volta che veniva fermata, è stata soltanto multata: per lei una sanzione amministrativa di 5mila euro. Gli agenti hanno sottoposto a fermo il veicolo. Secondo quanto raccontato dal comando della polizia locale bresciana di automobilisti senza patente da gennaio ad oggi ne sono stati fermati almeno una dozzina. Nella maggior parte dei casi chi è senza la patente è straniero o possiede un titolo di guida non riconosciuto sul territorio europeo.

Certo, il caso della 50enne di Adro è realmente da record anche considerando che per 30 anni la signora ha percorso le strade italiane senza mai avere un incidente o senza mai superare i limiti di velocità. Un record che non l’ha messa a riparo dalle sanzioni amministrative e dal fermo penale dell’automobile che potrà essere estinto solo pagando la sanzione di 5 mila euro. Intanto la donna ha detto che provvederà a iscriversi a Scuola Guida per sostenere l’esame scritto e poi quello di pratica, dove non avrà bisogno di fare troppe “guide“.