"Ha abusato di mia figlia". La rivelazione choc sul killer di Torremaggiore

Emergono nuovi dettagli inquietanti sull'omicidio di Torremaggiore, che ha visto la morte di Jessica Malaj per mano del padre. La sedicenne si è frapposta tra l'uomo e sua madre e ha ricevuto diverse coltellate, salvando così la vita della donna. Tefta Manaj, sopravvissuta alla strage insieme al figlio piccolo, è intervenuta telefonicamente in un programma albanese per raccontare i dramma vissuto dalla sua famiglia per la gelosia di suo marito. Ma nelle sue parole sono emersi dettagli che finora non erano stati resi noti e che dipingono un quadro ancora più drammatico.

" Mio marito era un mostro. Aveva abusato di Jessica e lei non parlava più al padre da due anni. Non solo le ha rovinato la vita ma l'ha anche uccisa" , ha detto Terfta Manaj in tv, rivelando anche elementi inquietanti sulla dinamica dell'agguato. " Mio marito aveva pianificato tutto, stavamo tutti quanti dormendo a quell'ora. Lui quella notte non lavorava, era di riposo a casa. Non ho sentito che usciva, poi l'ho visto rientrare ", ha spiegato la donna, entrando poi nello specifico di quello che l'uomo ha fatto durante la sua furia omicida.