Hacker, attacchi a Comuni e Regioni dal collettivo russo

I russi attaccano l'Italia nel giorno della Repubblica: il solito collettivo di hacker NoName057(16) ha deciso di prendere di mira l'Italia il 2 giugno colpendo obiettivi mirati anche se non di alto livello. Non sono stati colpiti sistemi ministeriali o di gestione delle infrastrutture ma i siti di Comuni e amministrazioni locali che sono stati "abbattuti" mediante attacchi ping. A essere stati colpiti sono stati: il Comune di Milano, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, la Regione Basilicata, il Comune di Potenza.

Per un motivo ancora non chiaro, a essere stati presi di mira sono stati anche i Comuni della provincia di Aosta: Aymavilles, Allein, Antey-st-Andre, Arnad, Avise, Ayas e Bard. All'attacco a questi Comuni dell'aostano si aggiunge quello condotto contro il Comune di Reggio Emilia. Nessuno ha comunque subito gravi problemi e in pochi minuti tutti i siti sono tornati regolarmente funzionanti. " Diverse risorse italiane sono state raggiunte dalla nostra operazione digitale brandizzata ", hanno scritto dal collettivo nella rivendicazione.

" L'Italia non rimuoverà le restrizioni sulla tipologia di armi fornite all'Ucraina, nonostante l'invio dei missili Storm Shadow. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, citando fonti governative. Anche noi non intendiamo limitare i nostri attacchi ai Paesi dell'Unione Russa; l'Italia è già stata colpita dalle nostre 'DDOS-Snowades' ", si legge ancor nel comunicato degli hacker NoName057(16). L'elemento che salta principalmente all'occhio è che il collettivo degli hacker menziona "il Fatto Quotidiano" come sua fonte di informazione nell nostro Paese.

Gli hacker hanno dichiarato di aver usato l'attacco Ddos, che è l'acronimo di Distributed Denial of Service (Negazione di Servizio Distribuita). Si tratta di un tipo di attacco informatico che ha l'obiettivo di rendere un servizio online (come un sito web, un server, un'applicazione o una rete) inaccessibile agli utenti legittimi.

Viene trasmessa una, richieste di dati o messaggi fasulli, tutti inviati simultaneamente da tantissimi computer diversi. Questi computer, spesso, sono stati infettati e trasformati in "zombie" (o "bot") a insaputa dei loro proprietari, formando una rete chiamata "botnet".